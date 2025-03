Omar di Felice, el hombre que ha cruzado el Himalaya en bici

El ultraciclista italiano Omar di Felice lo ha vuelto a hacer. El romano se embarcó en una travesía descomunal a través de la dura cordillera del Himalaya el pasado siete de febrero y 21 días después, con 2700 kilómetros y 132 horas pedaleando a sus espaldas, ha conseguido concluirla.

Bajo el proyecto 'Bike to Happines - Road to 1.5ºC', Di Felice ha atravesado una de las cordilleras más peligrosas del mundo a lomos de su mejor compañera, la bicicleta, con el objetivo de "concienciar al mundo sobre el cambio climático y conectar con la gente local", según relata a SPORT.

Una travesía a lo largo de 4 países

El viaje del italiano a través de la gran cordillera asiática inició en Guwahti, la ciudad de la India que duerme a las orillas del río Brahmaptura, y pasó hasta por cuatro países más: Nepal, Sikkim, Bután y China. A lo largo de su recorrido, el ultraciclista pudo conocer a fondo la cultura de la zona, mimetizándose con la gente local, sus costumbres y su cultura.

"Durante el viaje pude conocer a muy buena gente y probar buena comida. Dormí en casas de huéspedes y hogares de familias de la zona. En estos veintiún días he pasado uno de los mejores momentos de mi vida", nos explicó el italiano.

La cruda realidad del Himalaya por el cambio climático

Con su subida a las cumbres asiáticas, Di Felice pudo encontrar lo que buscaba: "una experiencia más humana", pero también se topó de frente con los estragos que está causando el cambio climático en la zona. Una situación que "sigue empeorando" y se ve representada en Bután, donde "la falta de nieve está provocando escasez de agua"

Una de las rutas por el Himalaya de Omar Di Felice / Omar Di Felice

"Los butaneses intentan ahorrar energía y agua en invierno para poder tener en verano. Prestan mucha atención a este tipo de problemas porque saben que su vida depende del cambio climático y los recursos que tienen para vivir. En Europa hemos experimentado grandes problemas medioambientales, pero tenemos la suerte de tener agua todos los días para beber y lavarnos, somos muy afortunados", remarcó.

El proyecto 'Bike to Happines - Road to 1.5ºC' no solo buscaba llegar a las cumbres más altas del mundo, también quiere "crear conciencia de este tipo de problemas" y lo hará a través de las escuelas. Aparte de pedalear como pocos, el italiano da charlas en los colegios con las que quiere "crear conciencia en la nueva generación, pues el futuro está en sus manos".

Una aventura por la cima del mundo

Por lo que respecta a las cifras del viaje, Di Felice ha recorrido 2700 kilómetros con 33.000 metros de desnivel y sobrepasando, en algunas ocasiones, los 5.000 metros de altura. A través de toda su aventura, ha sido perseguido por el frío y unas condiciones extremas que "fueron muy duras para el cuerpo" y le obligaron a "aprender a manejarse mentalmente".

Di Felice en su ascenso por Asia / Omar Di Felice

"Como en todos los viajes, una de las partes más duras fue dar el primer paso. El trayecto de la India hasta Bután fue muy duro por las condiciones cálidas y el tráfico extremo. Luego, el segundo punto más difícil fue el Tíbet, donde pasé muy rápido a una altitud extrema. Pasé dos noches muy malas y con algunos problemas debido a la gran altura", apuntó.

Di Felice, sin la intención de echar el freno

Ahora, a pesar de haber estado más de cinco días y medio consecutivos encima de la bicicleta y con la "felicidad de haber vuelto a casa", Di Felice no quiere apretar el freno. El italiano sigue con ganas de embarcarse en más aventuras por el mundo y va a hacerlo a lo grande. Su próximo reto es la Carrera Transcontinental, una carrera en la que el recorrido oscila entre los 3200 y 4200 km, y este año atravesará los Picos de Europa.

Ruta de Omar Di Felice / Omar Di Felice

Además, la travesía por el cielo asiático le ha vuelto a despertar las ganas de "darle un último intento a la Antártida", un reto que intentó en 2023 en el que pretendía abarcar 1.500 kilómetros, pero se vio obligado a abandonarlo tras recorrer 716 durante 48 días en "absoluta soledad".

Un reto con mensaje

A sus 44 años, Di Felice ha concluido su enésima "locura". Un reto mayúsculo por las principales crestas del Himalaya que le ha permitido conocer lugares inimaginables y vivir experiencias únicas con un pretexto muy distinto que las medallas o los trofeos. El italiano lucha por una causa justa, intentando acercar con sus medios la realidad que se está viviendo por el cambio climático en algunos de los lugares más inhóspitos del planeta.

Omar Di Felice / Omar Di Felice

"Personalmente, me sentí muy feliz porque me encanta usar la bicicleta y viajar con ella y cuando llegas a la meta final, la mente está muy satisfecha, así que me sentí muy feliz. Me alegró mucho volver a casa para mostrar a la gente lo que he vivido", sentenció.