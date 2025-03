Juancar Gimeno, del Maratón des Sables al triunfo en la Lapland Arctic Ultra

La Bright EQ Lapland Arctic Ultra, conocida también como el 'Desafío del Ártico' es una de las carreras más duras del mundo. Juancar contaba con 10 días repletos de nieve, hielo, ventiscas y lluvias para llegar a meta. A pesar de que el español nunca había competido en condiciones parecidas se hizo con la victoria.

Juancar sorprendió incluso a los organizadores con el nuevo récord en la competición. El atleta acabó sin secuelas graves, más allá de lesiones cutáneas de distinta índole en los pies.

El corredor español calculó antes de empezar el reto que no necesitaría los diez días que ofrece la organización para completar los 500 kilómetros. Juancar contó que podría llegar a meta en ocho días. Las sensaciones fueron tan positivas que superó sus expectativas y llegó con un tiempo total de siete días, 1 hora y 34 minutos.

“Ha sido increíble, hasta yo mismo me he sorprendido por lo extremo de todo el reto pero lo bien que he sabido responder a él cuando nunca antes me había enfrentado a algo así”. Juancar Gimeno — Atleta Lapland Arctic Ultra

La provincia sueca de Norbotten acogió las carreras de 185 y 500 kilómetros, concretamente en la pequeña ciudad de Överkalix. La carrera dio la salida junto al río Kalix y los participantes recorrieron un circuito de 315 km en dirección norte y luego regresaron a la ciudad. En ambas distancias de carrera, los atletas viajaron por ríos helados, lagos, pantanos y bosques.

Los atletas del reto

El aragonés Juancar Gimeno (único atleta español) se sometió al desafío junto a otros once corredores internacionales (cinco ingleses, una inglesa, un alemán, una alemana, un danés, una neerlandesa y una austriaca). Los doce competidores atravesaron el Círculo Polar Ártico con el objetivo de vencer la carrera, pero fue el español quién se llevó el logro.

La exclusividad de la competición

La inscripción no está al alcance de cualquiera, para poder competir debes ser admitido como participante. El aragonés tuvo que acreditar ante la organización su nivel y la capacidad de entrenamiento.

Gimeno se sometió a exigentes entrenamientos los meses previos a la competición para poder superar la prueba con éxito. Estos se llevaron a cabo en montañas de España para tener un clima similar al de la carrera.

Juancar no había competido de forma oficial ni siquiera en carreras de 10 kilómetros hasta el año pasado. El exfutbolista de segunda y el actual entrenador personal de 29 años compitió en solitario, aunque no era la primera vez que se enfrentaba a un reto tan exigente.

Hace apenas un año consiguió clasificar en decimonovena posición en la prestigiosa y mítica Maratón des Sables 2024. La pasión por correr como complemento a otros entrenamientos físicos, le dieron la base para conquistar grandes retos como la Montane Lapland Arctic Ultra.

Una semana en el Ártico

La competición llevó al límite a todos sus participantes. Los atletas arrastraron un trineo, el cual rondaba los 15 kilos, para llevar todas sus pertenencias y pasar las noches en parajes remotos a bajas temperaturas.

Juancar en Nattvaara durente la fase final de la Lapland Arctic Ultra 2025 / Callum Jolliffe

Además, los corredores se enfrentaron al desgaste físico con el frío y las horas de soledad. “Es una prueba de superación física, mental y de supervivencia. La clave también será la destreza y ser un buen estratega” aseguró el español antes de empezar el desafío.

“Estuve a punto de renunciar en algún momento, pero siempre hay algo en mí que me hace seguir”. Juancar Gimeno — Atleta Lapland Arctic Ultra

“Incluso en esta ocasión lo que me ha sorprendido ha sido la capacidad de aguantar la soledad, no hablar con nadie ni poder contar con nadie, estar solo contigo en momentos tan duros. Es desde luego una experiencia que me llevo para toda la vida” afirmó.

Supervivencia en la nieve

Aunque el reto se presente como uno de los más arriesgados, la organización vela por la seguridad de los corredores. La carrera arrancó días antes con un curso de supervivencia obligatorio para todos los participantes. Las situaciones meteorológicas no permiten errores y para ello aprendieron las técnicas básicas de supervivencia para proteger su cuerpo en las situaciones límite.

"Los atletas de las carreras de 185 y 500 kilómetros que lleguen al puesto de control de Laxforsberget sudando más de lo debido o totalmente agotados deberán permanecer o descansar en el puesto de control durante 4 horas". Esta es una de las normas que se impone desde la organización para asegurar el bienestar de los competidores.

Temperaturas bajo cero

Gimeno fue aceptado a pesar de no ser nórdico, un factor clave en una carrera donde la adaptación al frío extremo es determinante. De hecho, era el único atleta que procede de un clima cálido, pero las condiciones no han sido un impedimento para él.

El turolense cree que “el hecho de ser natural de Calamocha, el pueblo más frío de España” sumó puntos a su favor para ser aceptado en la carrera. Juancar ha demostrado su capacidad física y de adaptación en una de las competiciones más exigentes del mundo.

Las 24 reglas de la competición

La dureza de la carrera es tal que los organizadores obligan a los corredores a firmar una exención de responsabilidad, recordando que la supervivencia depende de su preparación y la capacidad de decisión en condiciones extremas. “Debes ser consciente de todos los riesgos que implica participar en una carrera como esta. Lo haces bajo tu propio riesgo”.

Juancar Gimeno en un punto de descansa de la Lapand Arctic Ultra / Callum Jolliffe

“Las reglas solo pueden prevenir problemas hasta cierto punto. Será tu responsabilidad tomar la advertencia muy en serio y prepararte para el desafío que tienes por delante”.

El triunfo de Juancar

Juancar tenía el objetivo de acabar el reto, pero las buenas sensaciones de los dos primeros días le impulsaron a sacar su lado más competitivo. El español superó una de las pruebas de ultraresistencia más duras del mundo.

El turolense llegó a meta el domingo por delante de Jan Rohrberg. El alemán llegó nueve horas más tarde respecto al español. "Sabía que mi competidor alemán estaba siempre muy cerca. Ahí la estrategia fue también clave. Él llegó a ponerse en cabeza en un tramo de ascensión, pero su desgaste fue mayor que el mío” explicó Juancar.

En tercera posición acabó Eva de Vod, convirtiéndose en la primera mujer en acabar la competición. El resto de participantes todavía están a tiempo de cruzar la meta. De los doce corredores que iniciaron la competición solo siguen en ella 9, teniendo en cuenta al español.

“Han habido momentos de desgaste máximo, como cuando una noche estaba tan agotado que incluso caí rendido sin montar la tienda, estando dos horas casi durmiendo, solo con mi plumas, antes de poder prepararme para pasar la noche" aseguró el español al acabar.

Juancar rompió su propia planificación de carrera y se convirtió en ganador, aunque tuvo que enfrentarse a algunas adversidades para superar sus objetivos. La velocidad media del atleta ha sido de 4,4 km/h, pero teniendo en cuenta el tiempo de los descansos el ritmo era equivalente a 3,8.

"Hubo días en los que avanzar un kilómetro podía llevarme hasta cerca de media hora por las condiciones tan duras de la nieve". Juancar Gimeno — Atleta Lapland Arctic Ultra

El español se mostró fuerte durante el tramo final de la carrera, tal y como lo explica la organización en su comunicado. Juancar incluso logró correr una parte del recorrido, un gran esfuerzo sorprendente tras una semana de competición.

La determinación de turolense fue la clave de la victoria. El aragonés superó una de las experiencias más exigentes del mundo y regresará a casa junto a su familia como ganador de la prueba.