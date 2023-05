El IRONMAN® 70.3® Marbella culmina una nueva edición como una prueba de referencia mundial

La escocesa Nikki Bartlett repite victoria y el alemán Nicolas Mann se lleva el triunfo, ambos mejorando en varios minutos los mejores tiempos de la edición del año pasado

La capital turística de la Costa del Sol ha sido de nuevo el escenario majestuoso de la quinta edición del IRONMAN® 70.3® Marbella que, un año más, ha situado Marbella como un punto de referencia mundial para los amantes del triatlón. Más de 1.500 participantes han disfrutado de esta prueba, organizada por The IRONMAN Group, que nunca deja a nadie indiferente por su espectacular recorrido, con el Mar Mediterráneo de fondo, los bonitos pueblos interiores de la provincia de Málaga y el Puerto Banús de Marbella como epicentro de esta gran jornada de triatlón.

Además, con motivo de la celebración del Campeonato de Europa IRONMAN® 70.3® de TriClubs, la ciudad ha acogido una serie de actividades especiales entre las que destacan la competición en sí, una Carpa exclusiva para acoger a los TriClubs y una Flag Parade donde todos los Clubs han marchado juntos, añadiendo un elemento extra de emoción a un evento deportivo ya de por sí vibrante.

Gran nivel entre los atletas de elite

Junto con los centenares de participantes populares que no han querido perderse esta edición del IRONMAN® 70.3® Marbella, también había más de 65 atletas de elite en categoría masculina y femenina. La primera salida ha sido veinte minutos antes de las ocho de la mañana, con la prueba de natación. Entre los favoritos, había nombres destacados como el de los alemanes Andreas Dreitz, ganador de la edición de 2019 del IRONMAN® 70.3® Marbella, y Dominik Sowenja, tercer clasificado en el IRONMAN® Vitoria-Gasteiz 2022, así como el francés Anthony Costes o el español Jordi Montraveta, entre otros.

En categoría femenina, la gran favorita de la jornada era la británica Niki Barlett, ganadora de la última edición, a la que se sumaban la alemana Daniela Kleiser, cuarta en el IRONMAN® Dresden de 2022, la francesa Alexandra Tondeur, que el año pasado consiguió la segunda posición en el IRONMAN® Francia y en el IRONMAN® Suiza y la estoniana Kaidi Kivoja, medalla de bronce en el Campeonato Europeo de Triatlón de Velocidad de 2018.

Nicolas Mann se lleva una sólida victoria

Con un agradable clima primaveral, marcado por el sol, un viento moderado y una temperatura media en el agua de entre 18 y 19 grados, el triatleta alemán Nicolas Mann se ha llevado la victoria con un desarrollo sólido en las tres secciones. Su espectacular tiempo de 3 horas, 56 minutos y 25 segundos, ha marcado un claro aumento del nivel, pues los cuatro primeros clasificados han rebajado la exigente marca de las cuatro horas. Nicolas nos ha comentado “La carrera fue dura, la natación fue muy rápida, luego, la bicicleta fue una ruta bastante dura al principio, pero después de 60 kilómetros pude atacar y conseguir una ventaja de 2 minutos en la carrera que me permitió ganar la carrera, estoy muy muy feliz, Marbella es genial, me ha encantado y estoy deseando volver.”

Detrás suyo ha llegado el holandés Niek Heldoorn que, a pesar de haber hecho un gran tiempo en el agua, ha perdido unos minutos muy valiosos en la sección de ciclismo y ha cruzado la meta 1 minuto y 39 segundos más tarde que el alemán. En tercer lugar, ha llegado el español Jordi Montraveta, que ha conseguido realizar los mejores tiempos de la carrera, tanto encima de la bicicleta como en el circuito a pie, pero el hecho de haber perdido tres minutos cruciales en el mar le ha penalizado en el resultado final.

Por otro lado, el francés Antony Costes y Andreas Dreitz, dos de los grandes favoritos, han acabado en quinta y sexta posición respectivamente, mientras que Dominik Sowenja, a pesar de haber realizado un gran tiempo en la sección a pie –segunda posición absoluta–, no ha sido capaz de mantener el exigente ritmo del resto de pros en las otras secciones y ha finalizado en dieciseisava posición.

Nikki Bartlett cumple con los pronósticos

La escocesa Niki Barlett ha revalidado su victoria, destacando especialmente en la bicicleta y manteniendo un muy buen ritmo a lo largo de toda la jornada. Una regularidad durante toda la prueba que le ha permitido recortar, ni más ni menos, que cinco minutos al tiempo que le otorgó la victoria en la anterior edición, marcando un tiempo final de 4 horas, 27 minutos y 19 segundos. Nikki ha querido destacar “Me ha encantado ganar hoy. Probablemente ha sido una de mis mejores actuaciones, así que estoy muy orgullosa. Estos días no se dan muy a menudo, así que lo estoy disfrutando. Muchas gracias a todos los que me apoyan y me siguen, significan mucho para mí. Felicidades a todos los Pros y AG, el recorrido es una locura. Gracias a todos los voluntarios, sois brillantes”.

En segunda posición ha llegado la estoniana Kaidi Kivoja, que ha sido muy constante a lo largo de toda la prueba, mientras que la tercera posición la ha conseguido la alemana Daniela Kleiser que, a pesar de no haber empezado bien en la natación, no se ha desmotivado y ha obtenido el segundo mejor tiempo en la bicicleta y el mejor tiempo en la media maratón. Finalmente, cabe destacar el merecido cuarto puesto de la triatleta española, Laura Gómez, que este año se ha enfocado en las pruebas IRONMAN 70.3.

Los resultados de los TriClubs

En el caso del Campeonato de Europa IRONMAN® 70.3® de TriClubs, el vencedor este año ha sido el Real Club Mediterráneo de Málaga, el Tri.p.coaching se ha colgado la medalla de plata, mientras que el Piranha Triathlon Club ha subido al tercer cajón del podio. En cuarta posición ha quedado el Estoril Praia y en quinta el Watteshmún. Los puntos Podio TriClub se calculan utilizando los puntos de la clasificación por Grupos de Edad (AGR). Los puntos obtenidos por cada miembro afiliado se suman para obtener el total general del TriClub.

Marbella, todo un referente deportivo para los triatletas

Una vez más se ha comprobado como la ciudad de Marbella es todo un referente deportivo, y así lo demuestra la organización de este evento, que es un gran reclamo para los triatletas internacionales, que suman el 68% de la participación –con un destacado 18% de participantes llegados del Reino Unido.

En esta edición 2023, se calcula una repercusión mediática y económica de cerca de 10 millones de euros. Unas cifras que responden al interés que genera un evento deportivo de estas dimensiones, con miles de triatletas que junto con sus acompañantes vienen a Marbella para la competición, pero también para visitar unos días la ciudad y la Costa del Sol. En definitiva, turismo deportivo que comporta un retorno positivo para las instituciones que apuestan por el IRONMAN® 70.3® Marbella.

Tanto es así que el Ayuntamiento de Marbella está trabajando, junto a IRONMAN® Spain, para que la ciudad se convierta en la sede del Campeonato del Mundo de IRONMAN® 70.3®, un evento que serviría para dar a conocer la unión del mar y la montaña, el agradable clima de primavera y el inconfundible carácter del sur de España, con su cultura y oferta gastronómica, a todos los amantes del triatlón del mundo.

Es por este motivo que la prueba ha recibido la visita de Diana Bertsch, directora del Vinfast IRONMAN® World Championship Kona, que ha querido conocer en primera persona el evento, con su recorrido y el resto de detalles, para así poder valorar su candidatura para el Campeonato del Mundo IRONMAN® 70.3® de 2025.

No hay que olvidar que la prueba de Marbella, la única que se disputa en el sur de España, genera un alto interés entre los aficionados del triatlón, que tienen ganas de descubrir los recorridos, los paisajes y la cultura de este lugar único. Es por esto que son muchos los que no han querido fallar y han disfrutado, una vez más, de Marbella, practicando su deporte favorito a la vez que aprovechan para hacer turismo con sus amigos y familiares.

Resultados IRONMAN® 70.3® Marbella

Top 5 Masculino (Resultados Provisionales)

Swim Bike Run Overall

Nicolas Mann (GER) 00:23:54 02:16:42 01:14:15 03:56:25

Niek Heldoorn (HOL) 00:23:42 02:18:35 01:14:10 03:58:03

Jordi Montraveta (ESP) 00:26:48 02:15:41 01:12:38 03:59:16

Arne Leiss (GER) 00:23:41 02:18:33 01:15:31 03:59:33

Antony Costes (FR) 00:23:42 02:18:3 01:16:14 04:00:18

Top 5 Femenino (Resultados Provisionales)

Swim Bike Run Overall

Nikki Bartlett (UK) 00:27:56 02:32:38 01:22:41 04:27:19

Kaidi Kivoja (EST) 00:27:05 02:38:00 01:25:09 04:34:02

Daniela Kleiser (GER) 00:34:07 02:35:32 01:21:03 04:35:17

Laura Gómez (ESP) 00:27:58 02:38:13 01:25:27 04:35:42

Marta Bernardi (ITL) 00:27:07 02:38:46 01:26:07 04:36:15

