¡Drama para Lindsey Vonn, que tiene que ser evacuada en helicóptero tras una durísima caída!

Llegó a estos Juegos Olímpicos de Invierno con los ligamentos de una de sus rodillas rotos y con la otra de titanio. Quería estar e iba a estar. Pero su participación se ha truncado antes de lo que habría querido. Y es que este domingo, Lindsey Vonn tuvo que ser evacuada en helicóptero después de sufrir una aparatosa caída que dejó helada la pista. Los rostros de los aficionados y, sobre todo, de sus competidoras lo decían todo.

Se tuvo que suspender durante unos cuantos minutos el descenso, a la espera de lo que le sucedía a la leyenda estadounidense. Finalmente, el helicóptero apareció para llevarse a una Lindsey que volvía a sufrir un nuevo percance físico. Una imagen dura, seguramente la que nadie quería ver, sobre todo teniendo en cuenta que Vonn lo había arriesgado todo, físico más que incluído, para poder estar en esta cita olímpica, seguramente su última después de regresar a las pistas en 2024 después de anunciar su retirada cinco años antes. Ahora, parece que todo se ha terminado definitivamente, a la espera de conocer el alcance exacto y los daños que ha supuesto esa aparatosa caída.

Vonn, que volvió a ganar esta temporada a los 41 años y que había sorprendido el sábado con el tercer tiempo en el segundo entrenamiento, se cayó tras un salto en la parte alta -en el primero de los cinco sectores- de la pista Tofana, de la que tuvo que ser evacuada en helicóptero.

En el momento de la caída de Lindsey -que salió con el dorsal 13- lideraba la prueba su compatriota Breezy Johnson, actual campeona mundial de la disciplina, con cuatro centésimas de ventaja sobre la alemana Emma Aicher.

Una campeona de los pies a la cabeza

Lindsey Vonn (St. Paul, Minnesota, 18 de octubre de 1984) es una de las grandes leyendas del esquí alpino y, durante más de una década, el rostro más reconocible de la velocidad femenina en la Copa del Mundo. Dominadora en descenso y supergigante, construyó su mito a base de potencia, agresividad en trazado y una competitividad casi obsesiva, muchas veces compitiendo (y ganando) con el cuerpo al límite.

Vonn ganó cuatro Copas del Mundo generales (2008, 2009, 2010 y 2012) y acumuló 20 globos de cristal entre general y disciplinas, una cifra histórica en su momento. En el plano de victorias, su carrera se mueve en la élite absoluta: llegó a ser la mujer con más triunfos en la Copa del Mundo y, tras su regreso, su cuenta figura en 84 victorias según los recuentos actualizados.

Su imagen más icónica es Vancouver 2010: oro olímpico en descenso, un hito para el esquí estadounidense femenino en esa prueba. En total suma tres medallas olímpicas y un palmarés también notable en Mundiales (ocho metales, con dos oros). Si su palmarés impresiona, su biografía deportiva también se explica por la resistencia: Vonn convivió con lesiones graves y operaciones repetidas, gestionando regresos constantes. Esa relación con el dolor y el riesgo alimentó su narrativa pública: no solo ganaba, también volvía.

Ahora, veremos cómo se recupera de esto. En las próximas horas sabremos el alcance real de la lesión, más allá de la que ya arrastraba cuando arrancó la prueba. Momentos duros para una auténtica leyenda de este deporte.