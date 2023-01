Campeonato Europeo de Triatlón de invierno 2023 del Andorra Winter Triathlon

Este fin de semana del 28 y 29 de enero Naturland y Sant Julià de Lòria serán los grandes escenarios de esta competición europea, así como del campeonato fracés, campeonato franco español y categoría Open

El Principado ya está preparado para acoger la tercera edición del Andorra Winter Triatlón este fin de semana del 28 y 29 de enero que será el Campeonato de Europa de triatlón de invierno 2023 (Europe Triathlon Winter Championship 2023). Naturland y Sant Julià de Lòria serán el punto neurálgico del centenar de atletas internacionales que participarán en esta singular competición encima de la nieve en la que se enfrentarán a tres disciplinas: carrera a pie, bicicleta de montaña y esquí nórdico.

El Andorra Winter Triathlon es la única prueba de invierno que tendrá lugar en el marco del Andorra Multisport Festival, conformado por cinco eventos deportivos de resistencia y aventura que tendrán lugar en todo el Principado, organizados por The IRONMAN Group.

Triatletas de doce nacionalidades distintas

El Andorra Winter Triathlon acogió los Campeonatos del Mundo durante dos ediciones seguidas, en 2021 y 2022, y este año vivirá los campeonatos europeos. La elección de Andorra hecha por la European Triathlon Union supone que vayan al Principado federaciones de 12 nacionalidades diferentes de todo el continente para competir en la estación de esquí de fondo andorrana. Habrá representación de atletas de Austria, República Checa, España, Estonia, Francia, Gran Bretaña, Alemania, Italia, Rumanía, Eslovenia, Suiza y Eslovaquia.

También hay que destacar que en esta edición 2023 hay un 29% de mujeres participantes, una cifra que supone un 9% más respecto del año pasado. En categoría junior & élite este dato positivo todavía es más elevado, porque el número de mujeres participantes supera al de los hombres.

Sábado arranca la jornada en Naturland

La parroquia de Sant Julià de Lòria y Naturland serán de nuevo el epicentro de los centenares de participantes y acompañantes que se citarán para el evento. La competición arrancará en Naturland este sábado 28 de enero, a partir de las 9 de la mañana, con las pruebas en categoría individual, juniors y paratriatletas. El domingo continuará la competición con la segunda y última jornada con las competiciones de los grupos de edad y de los equipos de relevos mixtos. Todas las pruebas estarán abiertas al público que quiera asistir. En este link se puede consultar el programa de la Andorra Winter Triathlon.

Campeonato francoespañol, francés y Open

El Andorra Winter Triathlon también será el Campeonato francoespañol, siendo la primera vez que ambas federaciones unen fuerzas para trabajar conjuntamente. Una demostración de esta prueba coorganizada es que habrá árbitros tanto de la federación española como de la francesa. Un trabajo conjunto que es un ejemplo para futuros eventos deportivos y ayuda a situar Andorra en el punto de mira y como una referencia en este sentido.

Además, este evento de triatlón de invierno también acogerá el campeonato francés y contará con categoría Open, abriendo de este modo la participación a todos los atletas federados y no federados europeos, pero también de fuera de la Unión Europea.

Andorra, destino de deportistas y paraíso de los deportes outdoor

La participación en las pruebas del Andorra Multisport Festival continúa aumentando año tras año, un hecho que se ha evidenciado en la Trail 100 Andorra by UTMB que ha incrementado un 25% las inscripciones y ya ha agotado todos los dorsales disponibles en las distancias más largas de 105 y 50 kms, mientras que en la carrera de 21 kms ya se han vendido más de un 76% de los dorsales. La distancia más corta, de 7,5 kms, todavía tiene abiertas las inscripciones.

La novedad de este año, la Haute Route Pyrenees, ya está al 95% de su capacidad y triplica el número de inscritos en ciclismo. Por su parte, el Andorra MTB está a tan solo un 20% de agotar todas las inscripciones. Sin olvidar la prueba reina, el IRONMAN 70.3 Andorra, un triatlón que es todo un desafío para los participantes que tendrán que poner a prueba su valentía y fuerza en las tres disciplinas que sin ninguna duda no dejarán indiferentes a los participantes.

Situada en medio de los Pirineos Orientales, Andorra es un país cada vez más frecuentado por los amantes de la actividad y el turismo de aventura, considerado por muchos atletas como una de las mejores ubicaciones deportivas del continente. Los eventos que conforman el Andorra Multisport Festival siguen los mismos principios que caracterizan el Principado, fusionando el espíritu de aventura y de competición, creando así un entorno deportivo para cautivar a todos aquellos que buscan vivir una experiencia única.

About The IRONMAN Group

The IRONMAN Group operates a global portfolio of events that includes the IRONMAN® Triathlon Series, the IRONMAN® 70.3® Triathlon Series, the IRONMAN® Virtual Racing™ (VR™) Series, 5150™ Triathlon Series, the Rock ‘n’ Roll® Running Series, the Rock ‘n’ Roll Virtual Running™ Series, IRONKIDS®, World Triathlon Championship Series, premier running events including the Standard Chartered Singapore Marathon™ and The Sun-Herald City2Surf®, UTMB® World Series events including Tarawera Ultra and Ultra-Trail Australia™, Epic Series™ mountain bike races including the Absa Cape Epic®, road cycling events including Haute Route®, and other multisport races. The IRONMAN Group is the largest operator of mass participation sports in the world and provides more than a million participants annually the benefits of endurance sports through the company’s vast offerings. Since the inception of the iconic IRONMAN® brand and its first event in 1978, athletes have proven that ANYTHING IS POSSIBLE® by crossing finish lines around the world. Beginning as a single race, The IRONMAN Group has grown to become a global sensation with hundreds of events across 55+ countries. The IRONMAN Group is owned by Advance, a private, family-owned business. For more information, visit www.ironman.com/about-ironman-group.