Ariadna Ródenas: "Ganar una Titan me hace mucha ilusión"

La ilicitana se mostró emocionada tras lograr la cuarta etapa consecutiva y el triunfo final en la Neom Titan Desert Arabia Saudi "Ha sido una carrera dura y bonita, solo de pensar que he rodado por estos paisajes intransitables me emociona aún más. Hoy he sufrido bastante", señaló

La española Ariadna Ródenas (Elche, 45 años), se mostró emocionada tras lograr la cuarta etapa consecutiva y el triunfo final en la Neom Titan Desert Arabia Saudi, triunfo que añade a la Titan de Marruecos 2021.

"Estoy súper contenta, ganar una Titan me hace mucha ilusión, ha sido una carrera dura y bonita, solo de pensar que he rodado por estos paisajes intransitables me emociona aún mas. Hoy he sufrido bastante porque me puse en un grupo que iba muy deprisa, pero por suerte he aguantado y he llegado bien, aunque muy cansada", señaló la ciclista ilicitana.

El dominio de Ródenas se extendió de principio a fin. Ganó la primera etapa y repitió en los 3 días restantes. Sus vecinas en el podio final fueron la francesa Muriel Bouhet y la checa afincada en España Misha Serulova.

"Es difícil ganar cuatro de cuatro, pero vine en forma, y depende de muchas cosas, no solo del estado físico, en una carrera de este tipo influye la suerte, puede haber caídas, averías....me siento súper feliz", concluyó.