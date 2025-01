Aleix Aubert, oro en el Gigante de la Universiada de Turín

El nombre de Aleix Aubert Serracanta se escribió con letras de oro en la Universiada de invierno que se celebra hasta el próximo día 23 en Turín. El esquiador formado en La Molina Club d’Esports, de 19 años, se subió a lo más alto del podio en el eslalon gigante masculino, disputado este domingo en Bardonecchia.

Aubert dominó la prueba de principio a fin. Y más, teniendo en cuenta que le tocó la papeleta de ser el segundo esquiador en abrir pista en la primera manga. Pese a ello, marcó un tiempo de 59”74 que fue el mejor de todos los participantes, sacándole 14 centésimas al segundo clasificado de esta manga, el francés Thomas Lardon.

Margen suficiente

Con el margen obtenido, Aleix Aubert afrontó con mayor tranquilidad la segunda manga de competición, en la que firmó un registro de 1’02”98, suficiente para mantener el primer puesto y obtener la medalla de oro en el gigante, por delante de los suizos Loic Chable y Nick Spoerri. El presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, estuvo presente en las pistas de Bardonecchia y pudo felicitar al esquiador catalán.

“Estoy muy contento. He hecho una muy buena primera manga que me ha permitido tener una gran ventaja y, en la segunda, no tenía suficiente y he ido a por más. He tenido algún fallo que casi me deja fuera, pero he podido luchar hasta el final y he llegado con la luz verde. Lo que he hecho hoy es muy difícil de mejorar y estoy muy feliz”, indicó Aleix al finalizar la prueba, según reza el comunicado de la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI).

El cuarto oro

Aleix Aubert se sumó al ‘póker’ de oros que ha logrado hasta ahora la delegación española en Turín. Ander Mintegi y Audrey Pascual también se colgaron esa presea en el Supergigante, mientras que el dúo formado por Sofía Val y Asaf Kazimov también se impuso en la modalidad de danza de patinaje sobre hielo.

Para el catalán, este éxito mitiga el mal sabor de boca de su participación en el Supergigante, prueba en la que se quedó a solo 8 centésimas de conseguir la medalla de bronce. En cualquier caso, su progresión está siendo más que destacable, sobre todo al recordar que el pasado mes de diciembre se convirtió en el esquiador español más joven en subir a un podio en la Copa de Europa, al acabar tercero el Gigante de Zinai.

España suma hasta el momento cuatro oros, seis plazas y dos bronces que le sitúan en la cuarta posición del medallero de esta Universiada, con doce preseas –las mismas que Polonia- y solo por detrás de Francia (29) y Alemania (22).