La 37ª edición de la Marathon des Sables 2023 demuestra una vez más su compromiso con la solidaridad

La carrera más dura del mundo de 242 km de longitud se convierte en una oportunidad para ayudar a los más necesitados Del 23 al 29 de abril de 2023 se disputa la 37ª edición de este desafío desértico en autosuficiencia alimentaria en el que la solidaridad y el compromiso social son la clave del éxito de un evento que es más que una competición.

La Marathon des Sables no sólo representa un desafío físico y mental para los participantes, sino también una oportunidad para ayudar a las comunidades más necesitadas o en iniciativas para paliar enfermedades. El domingo 23 de abril se inicia la primera etapa, de 36 km de longitud, donde los corredores en el Marathon des Sables pueden colaborar con estas entidades solidarias mediante la recaudación de fondos, la promoción de sus proyectos y la participación activa en las iniciativas que se llevan a cabo en el contexto de la carrera. De esta manera, este evento no solo representa un desafío deportivo, sino también una oportunidad para marcar la diferencia en la vida de las personas necesitadas.

La solidaridad es un valor fundamental en el Marathon des Sables. Además de la recaudación de fondos, la solidaridad también se manifiesta en la carrera misma. Los corredores son alentados a ayudar a otros competidores que puedan estar luchando o necesitando ayuda en cualquier momento de la competición.

Detrás de cada dorsal se esconde una mujer, un hombre, un alma que, como en cada edición, lucha no solo para acabar la carrera, sino también para la recaudación de fondos.

Solidarité Marathon des Sables

Desde hace años, el Marathon des Sables se moviliza para promover que los niños de entre 3 a 10 años que viven en el sur de Marruecos practiquen deporte y para impartir clases de alfabetización a mujeres, a través de la asociación SOLIDARITÉ MARATHON DES SABLES. Este centro ubicado en Ouarzazate se compromete a transmitir principios y valores universales a través del deporte, a muy temprana edad, y a concienciar a las familias sobre mejores prácticas de higiene y salud, así como de educación.

El programa Solidarité del Marathon des Sables es un proyecto que tiene como objetivo ayudar a las comunidades más necesitadas en Marruecos. Los participantes pueden convertirse en patrocinadores y recaudar fondos para proyectos de ayuda en las zonas más pobres y remotas del país. Entre los proyectos apoyados por Solidarité se incluyen la construcción de escuelas, instalaciones médicas y suministro de agua potable. Además, Solidarité también colabora con organizaciones locales en la promoción de la educación y la formación para el desarrollo sostenible de las comunidades. Hasta la fecha, la asociación ha logrado mejorar la calidad de vida de muchas personas mediante diversas acciones, como la instalación de bombas solares para agua, la entrega de material escolar y la construcción de sistemas de canalización de agua potable. También han emplazado complejos artesanales para mujeres, espacios para talleres y educación, y calentadores solares.

Además, Solidarité ha creado la Academia Deportiva Despertar para la estimulación física e iniciación al atletismo que ya cuenta con 180 niños inscritos: preparación física de 3 a 5 años e iniciación al atletismo de 6 a 11 años, 900 horas de enseñamiento de actividades deportivas, miles de almuerzos servidos después de las duchas y salidas de verano al valle de Dadés para 50 niños por salida.

Por otro lado, han creado un gran proyecto llamado Femmissima, el centro de la mujer donde se imparten cursos de apoyo sobre la educación física infantil, higiene y salud, que ya cuenta con 60 miembros, 400 horas de enseñamiento de alfabetización, con un 95% de asistencia de las mujeres, conocimientos básicos en matemáticas y preparación de mini proyectos.

Más información en: https://www.marathondessables.com/es/marathon-des-sables/solidaridad-mds

Suma tu Kilómetro - Los Castizos Endurance

Un grupo de 5 amigos y corredores madrileños bajo el nombre de Los Castizos Endurance promueven convertir su reto personal en un gran reto común contra el cáncer a través de la iniciativa Suma Tu KilómetroJavier Martín, Cayetano Redondo, Oscar del Hoyo, Jesús Molina y Mario Retuerta comparten desde hace años competiciones y entrenamiento dentro del mismo club de Triatlón madrileño. El 23 de Abril han decidido dar el siguiente paso y aventurarse a correr la considerada la carrera a pie más dura del mundo recaudando contra el cáncer a través de la venta de sus kilómetros.

“Queremos aprovechar este evento para colaborar con la Asociación Española Contra el Cáncer, devolviendo la ayuda que dieron a nuestro amigo Alex que en 2019 fue diagnosticado con un Linfoma de Hodgkin. Desde el primer momento, Alex decidió contar su historia en el Instagram @cancerconunpar”.

Él y su historia son un ejemplo de superación, lucha y actitud ante la vida. Alex siempre ha elogiado la fantástica labor que realizan cada día tanto los servicios médicos del sistema público, como las personas que pertenecen a la Asociación Española Contra el Cáncer. De momento llevan ya más de 4.000€ recaudados

Más información en: https://sumate.mireto.contraelcancer.es/campaigns/Suma-Tu-Kilometro

Projecte Samva - Sports amb valors

El Projecte Samva es una iniciativa solidaria creada en Lleida con el objetivo de transmitir unos valores éticos en la adolescencia estableciendo un paralelismo entre su importancia para enfrentar una prueba de ultraresistencia como la MDS y la necesidad de estos mismos valores para el desarrollo integral de las personas, en especial en su etapa adolescente, en la sociedad.

Sus grandes hitos son conseguir que los jóvenes puedan identificar valores a través de la vivencia de su experiencia, fomentar la práctica deportiva en etapas vitales críticas de cambio como la adolescencia, potenciar el deporte especialmente en los casos de vulnerabilidad social y visibilizar los valores que les pueden ayudar a formarse como personas y favorecer la entrada a la etapa laboral.

Para ello, trabajan respecto a valores como el respeto, la empatía, la solidaridad, la disciplina, la constancia y perseverancia, el autocontrol y la humildad.

Este año uno de sus responsables Toni Marín, enlazará su participación en la MDS con la Titan Desert de BTT. Marín ya se enfrentó a una idéntica locura en 2021 y esta edición, en 2023, lo volverá a repetir: correr la Marathon des Sables y la Titan Desert sin descanso. En total, unos 900 kilómetros corriendo y en bici. Ya se le conoce como 'el zumbado de la Titan'. A pesar de sus palabras hace dos años en las que declaraba que era "una locura total. No vuelvo más. He sufrido mucho ambos eventos, no quiere decir que no me haya gustado. Me ha encantado vivir la experiencia porque seguramente estoy zumbado. Pero, dentro de mi locura, yo soy muy responsable". Le acompañan en el proyecto Kike Borrás y Xus Muñoz.

Más información en: https://acortar.link/swnViW

Obrir-se al Món

Es una asociación sin ánimo de lucro, compuesta por padres y madres de personas con autismo. Ofrecen servicios de ocio, descansos y actividades terapéuticas fuera del horario escolar y colonias de verano. Parten de la premisa principal de que no hay autistas, sino personas, niñas, niños, jóvenes y adultos con autismo. En el centro de todo el propósito, colocan a las personas que tienen un trastorno del espectro autista y empoderan en la medida de lo posible a la persona con autismo, brindan herramientas y facilitan en todo lo que les sea posible su integración en la sociedad, la autonomía personal y una vida digna y plena.

Marta Bacardit es una de las responsables de la iniciativa, además de fotógrafa oficial de la MDS. Ragna Debats y Albert Jorquera participan en Obrir-se al Món este año, y aunque irán equipados con Merrell y Salomon respectivamente, llevarán su camiseta en los campamentos para ayudar y dar visibilidad. Además, siguen recaudando fondos a través de www.run4autism.com donde cualquiera puede ayudar.

Más información en: https://www.obrirsealmon.org/

The Weight of Depression

Alvaro Nuñez Alfaro, ex tenista profesional madrileño y residente en Miami, encabeza The Weight of Depression. Utilizará la Marathon des Sables como un símbolo de esperanza para todos aquellos que estén sufriendo algún tipo de problema mental como la depresión, la ansiedad. Su objetivo es representar ese estigma que muchos llevamos encima por no poder compartir ni explicar nuestro sufrimiento por lo que puedan pensar los demás. sobre todo cuando en sus propias palabras: “Lo más importante es dar ese primer paso a compartir lo que estés pasando por dentro, de ahí ese peso”.

En su web ha creado un espacio para que todos puedan compartir pensamientos y situaciones más difíciles. El objetivo del espacio es crear consciencia de que no estamos solos y de que todos podemos ayudarnos a lidiar con ese peso mental y emocional. Núñez ha querido representar esa situación llevando una pesa adicional en la mochila de 1,5 kg durante los 250 km de la Marathon des Sables.

Actualmente, ya hay más de 500 personas que han compartido el mensaje y el peso que llevan a cuestas en sus vidas. Álvaro, desde The Weight of Depression, está conectando a todas esas personas que han compartido su situación, con organizaciones sin ánimo de lucro que les ayudarán de manera gratuita.

Más información en: https://theweightofdepression.com/

Calendario de la MDS 2023

● 23/04: Comienza la autosuficiencia alimentaria, primera etapa. 36 km

● 24/04: Segunda etapa. 31,7 km

● 25/04: Tercera etapa. 34,4 km

● 26 y 27/04: Cuarta etapa (Etapa Larga) 90 km

● 28/04: Quinta etapa (Etapa Maratón 42,2 km), podios y entrega de premios

● 29/04: Sexta etapa (Etapa Solidaria 9 km), fin de la autosuficiencia alimentaria, traslado a OUARZAZATE.

● 30/04: OUARZAZATE, visita el centro Solidarité MDS

Información básica del MARATHON DES SABLES:

● 37ª edición

● Sahara marroquí, el recorrido es secreto hasta el día antes de la salida 1a etapa el 23 de abril

● Ultra trail en el desierto, en condiciones de autosuficiencia alimentaria (la organización solo suministra el agua)

● 6 etapas (un total de 7 días),aproximadamente 250 km en total

● La primera etapa después de los controles de seguridad empieza el 23 de abril y la última etapa, la solidaria ya fuera de carrera, es el 29 de abril

● Más de 500 personas en organización, 60 de los cuales son personal sanitario

● Participación 37ª edición 2023 supera los 1.150 inscritos

● Más de 25.000 participantes en este evento desde 1986

Del 23 al 29 de abril, el 37º Marathon des Sables (MDS) acoge a más de un millar de participantes procedentes de todo el mundo, aproximadamente 40 son españoles. Durante el desafío los aventureros se pondrán a prueba enfrentándose a las complicadas condiciones del sur de Marruecos en autosuficiencia, guiados tan solo por su fuerza de superación, motivación y por la imprescindible compañía del resto de deportistas.

Información general de la prueba: www.marathondessables.com