Cómo puedes ordenar el armario con el método de Marie Kondo con la llegada del frío

Marie Kondo es una gurú japonesa del orden y te enseñamos a ordenar tu armario siguiendo su método

Marie Kondo es una gurú japonesa del orden cuyo método es conocido en todo el mundo. Muchas personas aprovechan su técnica para ordenar el armario con cada cambio de estación, por lo que ahora que ha llegado el frío a nuestro país, sería adecuado echar un vistazo a 8 pasos imprescindibles para mantener en orden este espacio tan importante de tu casa.

Paso 1: Preparación

Antes de empezar a organizar tu armario, es importante que te tomes un tiempo para reflexionar sobre la importancia de cada prenda. Marie Kondo recomienda que tomes cada prenda en tus manos y te preguntes si te hace feliz. Si una prenda no te provoca alegría, considera donarla, venderla o desecharla.

Paso 2: Vacía tu armario

Saca todas las prendas de tu armario y colócalas en un lugar donde puedas verlas claramente. Esto te ayudará a evaluar todo lo que tienes.

Paso 3: Categoriza tus prendas

Agrupa tus prendas en categorías. Por ejemplo, abrigos, jerseys, bufandas, pantalones, etc. Esto te ayudará a ver cuántas prendas tienes en cada categoría.

Paso 4: Selecciona lo que te hace feliz

Toma cada prenda en tus manos y evalúa si te hace feliz. Si no te hace feliz o si no la has usado en mucho tiempo, considera deshacerte de ella. Agradece la prenda por su servicio y déjala ir.

Paso 5: Organiza por estación

Con la llegada del frío, es importante que organices tus prendas de invierno de manera accesible. Coloca los abrigos, bufandas, guantes y demás ropa de invierno en lugares de fácil acceso. Guarda la ropa de verano y entretiempo en lugares menos accesibles.

Paso 6: Utiliza cajas y organizadores

Para mantener el orden en tu armario, utiliza cajas, cestas o contenedores para guardar accesorios, calcetines, ropa interior y otros elementos pequeños. Etiqueta estas cajas para facilitar la identificación.

Paso 7: Dobla y organiza verticalmente

Marie Kondo es conocida por su técnica de doblar y organizar la ropa verticalmente en los cajones. Esto hace que sea más fácil ver todas tus prendas y evita que se arruguen. Además, es útil para maximizar el espacio en los cajones.

Paso 8: Mantén un flujo constante

Mantén el hábito de revisar y reorganizar tu armario regularmente. A medida que cambian las estaciones, asegúrate de que las prendas de la temporada actual estén fácilmente accesibles.