Poner papeles en los zapatos: la forma de ensancharlos y hacerlos más cómodos

Un truco que cada vez hace más gente

A todo el mundo le ha pasado al menos una vez en la vida dejarse llevar por la emoción de comprar un par de zapatos nuevos, quizá los que querías y no encontrabas por ahí. Los compras, llegas a casa y piensas que tu atuendo está listo y que te verás genial con tus nuevos zapatos. Estás a punto de salir, pero te das cuenta de que los zapatos que tienes en casa te aprietan y no te resultan tan cómodos como en la tienda.

Que no cunda el pánico, hay solución, de hecho más de una. Puede ocurrir, pero no significa que no haya remedio y que tengas que tirarlos a la basura en caso de que la tienda no te los devuelva.

Como bien sabes, los remedios caseros de las abuelas son realmente un regalo del cielo y en este caso podrán arreglar este inconveniente sin arriesgarse a sufrir daños irreparables o estropear los zapatos.

Lo ideal para evitar comprar zapatos pequeños y encontrarte con desagradables sorpresas o contratiempos es elegir varios pares de zapatos que se acerquen a tu talla. Lleva calcetines finos en el bolso para que no te influya el grosor del calcetín a la hora de elegir los zapatos adecuados para ti. Otro consejo es tocar la puntera del zapato y valorar si el pulgar está demasiado cerca de la puntera.

Si es así, evita comprarlos, porque nada más llegar a casa te resultarán incómodos y dolorosos. Si ya has comprado los zapatos, puedes intentar estirarlos poco a poco y ablandarlos usando calcetines más gruesos. También puedes optar por el truco de rellenar los zapatos con bolas de papel o calcetines enrollados. Déjalos un par de días, si eso no funciona puedes probar con un martillo.

Todo lo que tienes que hacer es golpear ligeramente el exterior de los zapatos, concentrándote mucho en la parte delantera y trasera. Hay muchas estratagemas, por ejemplo meter las zapatillas en el congelador toda la noche.

El frío no hará más que aumentar el volumen del tejido de las zapatillas. Sigue estos útiles consejos que vienen directamente del podólogo: ¡así es como debes llevar tus zapatos nuevos! Para los zapatos de ante, te aconsejo que tengas cuidado o corres el riesgo de estropear la piel de forma irreparable.

Si, por el contrario, tienes zapatos de piel, puedes optar por el secador de pelo, teniendo cuidado de que el chorro caliente del secador no esté demasiado cerca de los zapatos o podrían deformarse. Ten mucho cuidado con lo que te pones: ¡tu salud está en juego!

Para las botas puedes optar por granos de trigo o avena: el truco está en llenarlas hasta el borde. Si no, puedes comprar en el mercado sprays o expansores de calzado, que tienen distintos costes y usos.

Por último, para los zapatos de piel también puedes utilizar varios productos que tengas en casa, como aceite o una solución de agua y alcohol, extendiéndolo por todo el calzado y dejándolo secar al aire durante unos días. Estos son los zapatos más populares del momento: ¡un auténtico must-have de la moda que no puedes dejar pasar!