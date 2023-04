La mezcla de la abuela para dejar los colchones como si acabaran de salir de la tienda

El colchón es un quebradero de cabeza a la hora de limpiar Hay que tener mucho cuidado con los productos que se le aplican

Es uno de los auténticos quebraderos de cabeza que nos pueden surgir conforme pasa el tiempo con los colchones. Contra más años tiene un colchón, más probable es que le salgan manchas por todo tipo de motivos.

Y no, no es sencillo lavarlo sin estropearlo. Algunos colchones son muy sensibles a ciertos productos por lo que es mejor no arriesgar si no conoces al cien por cien los materiales de los que están fabricados.

Eso sí, en los últimos días se ha hecho muy viral una mezcla en Tik Tok, utilizada desde hace tiempo en muchos hogares de España, que aplicada a los colchones deja unos resultados impresionantes.

Se trata de mezclar media taza de detergente líquido, una taza de vinagre blanco, una tapa de suavizante, un cuarto de taza de agua oxigenada con un poco de agua para favorecer la mezcla.

El resultado que se ve en cualquier video que consultes es asombroso y además de la suciedad puede acabar de una vez por todas con el mal olor. 2x1 básico para la limpieza de nuestro colchón.

Acabar con las manchas amarillas

De manera preventiva, es importante utilizar un cubre colchón debajo de la sábana bajera. El colchón podrá llegar a mancharse de la misma manera, pero desde luego esto evitará que las manchas profundicen tanto y su limpieza será mas sencilla.

Si la mancha es reciente y está húmeda, primero espolvorea bicarbonato y luego pasa por la zona un aspirador o cepillo limpio. Después, pulveriza vinagre con un spray y deja actuar unos minutos la mezcla. Con este truco, verás como las manchas amarillas del colchón se habrán reducido o eliminado por completo.