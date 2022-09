La mesita auxiliar de Zara Home que arrasa y cambiará la decoración de tu salón

Cambia el estilo de tu salón este otoño con una mesa auxiliar de mármol Combinación perfecta de estética y funcionalidad

Con el otoño ya entre nosotros, aunque por ahora solo lo notemos en las noches más frescas, muchas familias han comenzado a pensar ya en la decoración de su salón, estancia en la que pasan la mayor parte del día. Porque si te gusta cambiar muebles, sabes perfectamente que el salón no puede ser el mismo en verano, que en otoño, invierno o primavera. ¿Cómo podemos darle un toque especial para que resulte distintivo, y al mismo tiempo, sea la envidia de todos nuestros invitados?

Zara Home y su mesita auxiliar de mármol

Zara Home es una marca con sello gallego que se caracteriza por combinar estética y funcionalidad, características que cumple sobradamente esta mesita auxiliar de mármol que te presentamos en Sport. No obstante, está arrasando en ventas, y si no te das prisa, puede que no haya unidades disponibles en el momento de la compra.

Este mueble no solo te servirá como mesa auxiliar en el salón, sino que también puedes utilizarlo para tu dormitorio o para complementar cualquier hueco en el que necesites una mesita. Esta versatilidad se logra gracias a su estética, la cual es espectacular, y a su peso: tan solo 7 kilos.

En cuanto al precio, cuesta 69,99 euros, y mide 54,5 cm de alto, 41 cm de ancho y 27,5 cm de fondo, por lo que cabe en cualquier esquina. ¿Mesa de lectura? ¿Mesita para lámpara que ilumine el sofá? ¡Decide tú"