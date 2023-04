Limpieza en el hogar: "pon una olla en el sofá para lograr un nivel de limpieza increíble"

¿Qué hará la olla para dejar el sofá como nuevo? Este TikTok nos sorprende con un truco que es muy fácil de hacer en casa

¿No estás cansado de que su sofá no esté lo suficientemente limpio? ¿Cómo puedes dejarlo como nuevo con productos que tengas en casa? Una vez más, lo mejor es recurrir a TikTok, red social en la que se han popularizado los vídeos de trucos y consejos de limpieza y en el que hemos descubierto una publicación muy curiosa... ¿Cómo es posible limpiar el sofá utilizando para ello una olla o un barreño de tamaño medio?

"Truco para limpiar de forma fácil nuestro sofá", se llama este vídeo que arrasa en TikTok con más de 12.600 me gusta. Solo necesitas echar agua caliente en una olla o barreño de plástico, lavavajillas y vinagre de limpieza. Empaña esta mezcla en un paño de microfibra y estrújalo bien para que no esté demasiado mojado.

Es entonces cuando entra en juego la tapadera de la olla: envuélvela con el paño de microfibra húmedo y pásala por toda la superficie del sofá como si lo estuvieras barriendo. Hazlo de forma intensa, sin miedo a estropearlo, porque lo único que estarás haciendo es quitando toda la suciedad acumulada como puedes ver en este vídeo de NORYK HOME.

Lo cierto es que nunca se me hubiera ocurrido por mi mismo utilizar este truco para limpiar el sofá, pero desde ahora me lo apunto porque me vendrá genial en casa.