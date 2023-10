La técnica japonesa para tener la casa ordenada (no es de Marie Kondo)

No, en este caso no tiene relación con Marie Kondo, al menos no de forma directa

Si bien Marie Kondo es una gurú japonesa del orden, no siempre tenemos que recurrir a ella y a sus enseñanzas para conocer trucos que nos permitan disfrutar de una casa limpia y ordenada. Eso sí, no nos alejamos demasiado porque existe una regla japonesa muy conocida en el país asiático que te ayudará a que tu hogar esté en orden y transmita buenas vibraciones a sus ocupantes a sus visitantes.

El método Kaizen y su importancia en el orden de la casa

Kaizen es una palabra japonesa que se traduce como "cambio bueno" o "mejora continua". Aunque se originó en la industria japonesa, su aplicabilidad se ha extendido a muchas áreas de la vida, incluyendo la organización del hogar. El Kaizen se enfoca en realizar pequeños cambios constantes para lograr mejoras a largo plazo. En lugar de realizar cambios drásticos y radicales, el Kaizen promueve la idea de que cada pequeña mejora contribuye a un cambio significativo con el tiempo.

Si quieres aplicar el método Kaizen en tu casa, sigue estos pasos:

Identificar áreas de mejora: El primer paso para aplicar el Método Kaizen en la organización del hogar es identificar las áreas que necesitan mejoras. Esto puede incluir la organización de armarios, la limpieza, la gestión del tiempo o cualquier otro aspecto de la vida doméstica que sientas que necesita orden. Establecer metas específicas: Una vez identificadas las áreas de mejora, establece metas claras y específicas. Por ejemplo, podrías proponerte ordenar un cajón o armario específico en lugar de intentar organizar toda la casa de una sola vez. Compromiso diario: La esencia del Kaizen es realizar pequeñas acciones diariamente. Dedica un tiempo todos los días a trabajar en tus metas de organización. Puede ser tan simple como dedicar 10 minutos al día para ordenar una pequeña parte de tu casa.

De esta forma, podrás tener la casa ordenada poco a poco, sin estrés ni agobios, pero con resultados visibles en unos cuantos meses.