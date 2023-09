Cambia de armario en 3 pasos este otoño siguiendo fácilmente el método de Marie Kondo

Con la llegada del otoño, tenemos que sacar la ropa de abrigo y guardar la de verano

¿Sientes que tu armario está abarrotado y desorganizado? ¿Quieres quitarte de enmedio la ropa que no uses con el cambio de estación? Marie Kondo, la gurú japonesa de la organización, nos ofrece un método simple en tres pasos para transformar tu espacio de almacenamiento en un rincón de serenidad y eficiencia.

Descubre cómo cambiar tu armario y tu vida siguiendo estos sencillos pasos de la experta en orden y bienestar.

El truco de las tres bolsas de Marie Kondo

La especialista japonesa en orden y en buenas energías, Marie Kondo, asegura que con este truco conocido como truco de las tres bolsas o tres montones, puedes ordenar el armario y cambiar la ropa en otoño de forma fácil. Solo tienes que hacer tres montones de ropa que puedes introducir en bolsas o en cajas y dividirlos así:

Un montón de la ropa defectuosa que queremos tirar.

que queremos tirar. Otro montón de la ropa que no nos ponemos y queremos donar o regalar.

y queremos donar o regalar. Un tercer montón de ropa que queremos conservar y que vamos a utilizar la próxima temporada.

Así, no solo nos quitamos de enmedio la ropa que seguro no usaremos el año que viene, sino que reducimos el espacio que ocupa en el armario. ¿No te ocurre que tienes cajones, baldas, perchas y armarios hasta arriba de ropa que nunca te has puesto?