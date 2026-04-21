Winston conquista Madrid y abre el camino hacia la Final Nacional de Red Bull Dance Your Style en Barcelona

La primera parada española de Red Bull Dance Your Style ya tiene nombre propio. A los pies del Museo Reina Sofía, la Plaza de Juan Goytisolo se transformó en una pista de baile a cielo abierto donde la cultura urbana tomó el protagonismo en una jornada marcada por la improvisación, la energía y la conexión con el público.

En ese escenario vibrante, Winston se proclamó campeón tras imponerse en la final a Kenan, en un duelo cargado de ritmo y personalidad. Ambos, junto a Andrea y Sarita, lograron las cuatro plazas que dan acceso directo a la Final Nacional, que se celebrará el próximo 5 de septiembre en Barcelona.

El evento reunió a dancers de toda España que demostraron su versatilidad en un formato imprevisible, donde estilos como hip-hop, afrodance, popping, locking, house o voguing se mezclaron al ritmo de canciones sorpresa. En Red Bull Dance Your Style no hay coreografías preparadas: cada participante debe adaptarse en segundos y conquistar al público, verdadero juez de cada batalla.

La jornada arrancó con una jam abierta que devolvió al street dance su esencia más pura como espacio de encuentro. Decenas de bailarines compartieron pista en distintos corros antes de que el jurado, formado por Dii Feeling, Lidya Rioboo y Walid, seleccionara a los 16 mejores para las batallas.

Winston conquista Madrid y abre el camino hacia la Final Nacional de Red Bull Dance Your Style / Red Bull

A partir de ahí, el control pasó a manos del público. En enfrentamientos uno contra uno, en categoría mixta y all styles, los asistentes decidieron en directo quién avanzaba en cada ronda. La técnica fue importante, pero la clave estuvo en la capacidad de conectar y emocionar.

Con DJ Funkestein marcando el ritmo y Tito Africa como maestro de ceremonias, la intensidad fue creciendo hasta una final en la que Winston terminó imponiendo su estilo y carisma para llevarse la victoria.

Más allá del resultado, Madrid volvió a confirmar por qué esta competición se ha convertido en una de las más disruptivas del panorama global: aquí manda el público. Cada batalla es un diálogo directo entre bailarín y audiencia, donde no basta con ejecutar movimientos, sino que hay que provocar una reacción inmediata.

Tras este arranque, el circuito continuará en Sevilla el 2 de mayo, antes de desembocar en la gran final de Barcelona, donde se decidirá el representante español que competirá en la Final Mundial de Zúrich el 24 de octubre.