Lo que no se vio en los Premios Oscars 2023: de la ayuda de Lady Gaga a un fotógrafo al cabreo de Angela Basset

Hacemos un repaso a algunos momentos que se quedaron en el tintero de los Premios Oscar donde la atención la acaparó 'Todo a la vez en todas partes'

'Todo a la vez en todas partes' ha arrasado en esta 95ª edición de los Premios Oscar donde el film de los Daniels ha destacado por encima de la favorita 'Almas en pena de Inisherin'. Todos los focos estaban puestos en el teatro Dolby en el que más de 3.000 personas presenciaron la gala reina del mundo del cine y millones de espectadores a través de la televisión. Pese a que los Premios Oscar tienen mucha atención pasan bastantes acontecimientos importantes en un periodo corto de tiempo que podemos llegar a perdernos porque la televisión no lo emite.

Lady Gaga ayuda a un fotógrafo

Lady Gaga ha centrado todas las miradas en la 'red carpet' de los Oscar. También las de los fotógrafos. Cuando la cantante y actriz desfilaba, uno de los cámaras ha sufrido un tremendo batacazo y ha sido la propia Lady Gaga la que ha ayudado a levantarle. También otros de los presentes se han interesado por el fotógrafo, tal y como se puede ver en un vídeo que ha grabado uno de los periodistas que cubren la ceremonia.

La cara de cabreo de Angela Bassett

Excelencia para Jamie Lee Curtis, la intérprete de 64 años, ha derrotado a la gran favorita al Oscar a la mejor actriz de reparto de este año, Angela Bassett. Una victoria inesperada pero merecida, que ha provocado una gran cantidad de reacciones en redes sociales, no por la victoria de Lee Curtis, sino por la cara de decepción de su contrincante, Angela Bassett, al darse cuenta de que no era ella la ganadora.

angela basset is all of us pic.twitter.com/UfJQXaflAo — Bruna ✣ (@belivaird13) 13 de marzo de 2023

Emily Blunt interrumpe a Jessica Chastain en plena entrevista

Siempre se saca un hueco para decirle a tu amiga lo guapa que está y Emili Blunt no ha querido esperar a que Jessica Chastain acabase de ser entrevistada para darle un abrazo y hacerle saber que el 'look' con el que iba era espectacular.

EMILY BLUNT SURPRISING JESSICA CHASTAIN AT THE #OSCARS pic.twitter.com/phhPZIBVJs — best of jessica chastain (@bestofchastains) 13 de marzo de 2023

Salma Hayek hace un 'sprint' para fotografiarse con Pedro Pascal

El actor Pedro Pascal se ha convertido en el favorito del público por la serie 'Tha Last of Us' y por ello robó todos los focos de los Premios Oscar. Salma Hayek no quería desaprovechar la oportunidad de hacerse una foto junto su gran amigo y por eso corrió rápidamente en la alfombra champán para inmortalizar el momento.

Salma Hayek corriendo a hacerse una foto con Pedro Pascal en la alfombra de los #Oscars me representa ✨ pic.twitter.com/0tsFMgiZMi — Pedro J. García (@fuertecito) 12 de marzo de 2023