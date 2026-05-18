Vic acoge la primera edición del OpenScientiaXVic con más de 60 alumnos resolviendo el reto QUANTA “Food Delivery”

La Farinera de Vic acogió el pasado viernes 15 de mayo la primera edición de OpenScientiaXVic, una jornada de robótica educativa que reunió a más de 60 alumnos de centros educativos de Vic y la comarca de Osona. El encuentro permitió al alumnado poner en práctica las competencias digitales, la programación y el pensamiento computacional trabajados durante el curso.

Los participantes afrontaron el reto QUANTA de este año, Food Delivery, una propuesta en la que debían programar robots capaces de recoger y entregar alimentos en distintos puntos del terreno de juego. El desafío vinculó la tecnología con uno de los grandes retos actuales, la logística y la distribución de alimentos.

Uno de los prototipos hecho por los participantes / OpenScientiaXVic

Uno de los aspectos más destacados fue el carácter colaborativo de la competición. Los equipos no trabajaron con un solo robot, sino que coordinaron varios dispositivos al mismo tiempo para superar el reto. Esta metodología favoreció el trabajo en equipo, la planificación y la resolución conjunta de problemas.

El alumnado llegó al encuentro tras participar durante el curso en programas como RoboTIC Vic, impulsado por el Ayuntamiento de Vic, y Aula Digital GIRBAU, iniciativas que acercan la tecnología, la programación y la robótica a las aulas de forma práctica, transversal y conectada con las necesidades educativas actuales.

Los alumnos ponen a prueba sus prototipos / OpenScientiaXVic

OpenScientia, impulsado por la Fundación Scientia, promueve competiciones de robótica educativa abiertas, colaborativas y sostenibles, ya que permiten participar con distintos tipos de robots sin depender de una marca o kit concreto. El ganador pasará a la gran final del OpenScientia, que se celebra en Barcelona el 6 de junio.

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Con esta primera edición, Vic y la comarca de Osona reforzaron su compromiso con las vocaciones STEAM y ofrecieron al alumnado una experiencia para demostrar lo aprendido, compartir conocimientos y vivir la tecnología como una herramienta de futuro.