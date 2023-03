Venden un retrato de Picasso a su hija Maya por 18,1 millones de libras

El cuadro, dedicado a la hija del artista, Maya, fue pintado el 4 de febrero de 1938, cuando esta tenía dos años y medio

'Chica en una barca' (fillette au bateau, en su nombre original en francés) de Pablo Picasso se ha vendido en subasta este miércoles por 18,1 millones de libras, según ha informado la casa de subastas Sotheby's.

"El alegre retrato de Picasso de su hija se vende por 18,1 millones de libras, haciendo su primera aparición en una subasta desde 1999, cuando fue vendido por Sotheby's por 3,7 millones como parte de la colección de Gianni Versace de 25 obras de Picasso", ha publicado Sotheby's en redes sociales.

El cuadro, dedicado a la hija del artista, Maya, fue pintado el 4 de febrero de 1938, cuando esta tenía dos años y medio. Picasso representa a Maya a la altura de los ojos y capta su carácter a través del movimiento implícito, mientras que su rostro se representa con la distorsión cubista que era habitual en los cuadros de Picasso de esta época.

El artista conservó el cuadro hasta su muerte en 1973 y posteriormente pasó a ser propiedad de Gianni Versace, antes de ser vendido por Sotheby's en 1999 como parte de la colecció de 25 obras de Picasso. 'Chica en una barca' es el primer retrato de Maya que sale a subasta desde 1999, como señala la empresa.

Picasso pintó catorce retratos de Maya, la serie más importante que dedicó a uno de sus hijos, en la que su alegría como padre encuentra una expresión conmovedora en su alegría como artista.

