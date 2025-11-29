"Las veladas de boxeo reflejan nuestra actitud"

Los madrileños no son el grupo de moda. Las tendencias no van con ellos. Ultraligera es la banda que ha entrado en el panorama musical nacional logrando un sonoro e inapelable KO en el cuadrilátero en el que se sienten muy cómodos. Con sólo un disco titulado ‘Pelo de Foca’ ya presentan números de récord con, nada más y nada menos que, siete ‘Rivieras’ en la capital con todas las entradas agotadas y gente quedándose en la calle. Con un rock contundente y una actitud a prueba de bombas el grupo apunta maneras y presenta muy buenas credenciales de cara al segundo trabajo que ya preparan entre bastidores.

Siempre empezamos este ciclo de entrevistas sonoras con idéntica pregunta. Deportivamente hablando, si tuviese que hacer un paralelismo, ¿en qué momento se encuentra su carrera?

(Gisme, voz y compositor) En la época de Ronaldo el gordo cuando iba en picado. O quizá en la de Ronaldinho cuando se hizo el túnel desde su casa que iba directo hasta una discoteca (risas). Con cualquiera de los dos. Somos como ese futbolista brasileño que ha sido fichado con 17 años, salido directamente de la favela para venir a nuestro fútbol para hacer grandes cosas y que no sabe ubicarse de dónde está exactamente y le sobrepasan los comienzos.

Hemos empezado fuertes esta Velada Sonora. ¿Se ha ido al fútbol por algún motivo?

(Gisme) Es lo primero que me viene a la cabeza porque es un deporte de equipo que funciona viajando por el mundo. Sigo más el tenis que es individualista, pero cuando te ves en la furgoneta de gira con tu banda con una filosofía común, con unos valores que defender, apoyándote, siendo una pequeña ‘troupe’, tiene mucho que ver con cualquier equipo que se mueve de un lado a otro del mundo tratando de dar lo mejor de sí mismos. A todo esto, súmale el importante desgaste físico que sufrimos en nuestros conciertos. No lo conseguimos tanto a través del entrenamiento, sino con una efusividad próxima al ritual o a la locura que desata nuestra música más que ceñirnos en buscar resultados concretos que sería lo que nos separaría de cualquier deporte.

Han cerrado su extensa gira con registros de récord. Son la primera banda de la historia que con un disco han colgado el cartel de ‘Entradas Agotadas’ durante seis noches (y una tarde) en La Riviera. Un equipo con el que nadie contaba se metió en la final de la Champions y la ganó.

(Gisme) Ha sido histórico, pero a Ultraligera no le toca celebrar resultados. En cualquier movida artística lo más importante y lo bonito es sentirte bien con lo que haces. Considero un fallo salir a un concierto multitudinario sin disfrutar en el escenario y pensando en números. Hemos venido para disfrutar de la música que nos gustaría escuchar y la que hacemos. Aquí no se ganan partidos, ni conciertos; o se disfruta o no se disfruta. No me refiero a divertirse, hablo de disfrutar. Para nosotros un concierto no es pasárselo bien sino disfrutar y liberar emociones que van quedando contenidas durante la semana. Al término de las siete noches volvimos más tranquilitos a casa.

¿Cuál es la clave de la conexión entre la música de Ultraligera y el público?

(Gisme) La clave está en el ritual, en el rock y en la parte subversiva de acabar con el ‘buenismo’. No hacemos cosas que valgan para toda la familia y para que gusten a todos. Pero no nos preocupamos lo más mínimo de que puedan ser correctas moralmente porque consideramos que el rock tiene esa base y pienso que la gente agradece el mensaje final de la banda. Vivimos en una época en la que te lo juzgan todo y resulta que cuando encuentras a alguien que se la suda lo que digan te unes a su carro y su filosofía porque quieres sentirte igual de libre.

¿Marcan su propio camino sin escuchar voces externas que alteren ese mensaje?

(Coque, guitarra) Así es. Lo que nos define es que siempre hemos hecho lo que hemos querido y no tenemos a nadie que nos dice cuándo tenemos que sacar discos, las canciones que hay que hacer o cómo vestirnos. Somos un grupo de amigos que creció poco a poco y nunca hemos permitido que nadie decida por nosotros. Desde esa libertad hacemos cosas que van contra la industria, lo que está establecido como bueno o malo o las modas. No rendimos cuentas a nadie. Ultraligera pasa bastante de hacer esas cosas que son “public friendly”.

¿Qué punto de catarsis tienen los conciertos de Ultraligera?

(Gisme) El punto culmen es movilizar muchas emociones, aunque tiene una contrapartida que no es otra que al día siguiente no te encuentras. Te vacías tanto que no hemos encontrado el punto medio y nos levantamos después de los conciertos como si fuese un gran domingo. No subimos a un escenario para bajar igual. Es salvaje y nos ha pasado una cosa muy curiosa que ya identificamos.

¡Explíqueme!

(Gisme) Solemos beber wisky en el escenario, pero cuando no hemos podido hacerlo porque alguien estaba tomando medicación o no se encontraba bien hemos detectado que al día siguiente tenemos resaca igual. La conclusión es que toda esa adrenalina, hormonas y cortisol generados durante la locura nocturna pasan factura y tienen una contrapartida. Es el descanso del guerrero y podría ser otro paralelismo con el deporte. Al final todo el mundo ve la gran final o el partidazo, pero no la parte de recuperación en la que no se trata de seguir teniendo una disciplina sino al revés, permitirse un descanso que, a veces, es lo más difícil de una preparación.

“Nos sentimos como el futbolista brasileño de 17 años que llega a la Liga y no se sabe ubicar” Ultraligera

Gisme, comentaba al inicio de esta entrevista que le apasiona el tenis.

Así es. La idea de ver a chavales tan jóvenes que viajan en solitario por el mundo enfrentándose al ‘jet-lag’ y a todo tipo de factores sin poder compartir la presión me alucina. Es verdad que les rodea un equipo que está fuera de la pista por lo que los tenistas siempre están solos. Esa individualidad extrema o que, por ejemplo, no se sepa cuánto dura un partido me parece un deporte titánico y dicha soledad absoluta es lo más parecido a los antiguos gladiadores.

Martín, ¿usted qué deporte practica?

(Martín, batería) He jugado y hecho de todo, fútbol, ciclismo, baloncesto, pero siempre he sido malo. Haciendo descenso me rompí las dos muñecas y siendo batería es complicado. Soy muy individualista más que de deporte en equipo y lo que más me mola es cultivar cuerpo y mente y me parece más un refugio que una competición.

Gisme, ¿usted practica algún deporte a diario?

Estuve metido en el motocross y el enduro y me ayudaron a gestionar la presión por su peligrosidad. Recuerdo las parrillas de salida del campeonato de España de enduro mientras que en motocross me quede en el madrileño porque no estaba pintado para eso. Me costaban los saltos triples y aunque vayas rápido en curva si te quedas en los dobles no ganas. Son deportes que hay que afrontar de otra manera. Soy aficionado a otras disciplinas, pero rodeado de la energía que genera la naturaleza; no me gusta el gimnasio y prefiero subir rocas o trepar a un árbol a las pesas.

¿Y usted, Coque?

(Coque, guitarra) He jugado mucho al fútbol, de delantero. Hasta los 18 años estuve en el Real Majadahonda y luego en el Atlético de Madrid y siempre he visto mucha relación entre la música y el deporte por la masa y el rugido del estadio cuando llegas y ves a la gente cantando las canciones, la emoción que sientes al ver un espectáculo. Por esa presión que sientes al exponerte a la gente sea jugando o tocando. Siempre he visto ese paralelismo de estar con tus compañeros de banda en el camerino instantes previos a salir al escenario con los de un equipo en el vestuario antes de saltar al campo. Estás nervioso, te motivas, sales y suena el pitido inicial que es el primer acorde y se te quita la presión. Soy socio del Real Madrid, he viajado a todas las finales y voy mucho al Bernabéu.

¿Cómo ve al Real Madrid de Xabi Alonso?

Bien, en crecimiento. Pienso que es la persona adecuada para capitanear este proyecto porque ha sido jugador, siente de primera mano lo que significa ser futbolista y me gusta su filosofía.

¿Para un madridista de pro el tener al Barça delante como rival es necesario?

Se necesitan, son como Batman y Joker. El uno sin el otro no sería lo mismo y se automotivan.

Santi, ¿y usted?

(Santi, bajo) No me gusta ningún deporte. Me molaba la F1 de pequeño y nada más. Estoy federado en tiro con arco, pero no lo considero un deporte, me parece más un juego.

Por último, Kash ¿usted que practica?

(Kash, guitarra) Nunca me gustó el deporte y de pequeño no encontré nada que me motivase. De mayor me atreví con deportes de contacto y, o te motivas, o te parten por la mitad (risas). Me gusta la disciplina y la constancia de estas especialidades.

¿Cómo ven a la industria actualmente?

(Gisme) Cuanto más te alejes de ella y menos dependas de su dictado mejor. Vemos que en cualquier sitio donde hay un interés económico corres el peligro de quedar atrapado y sus tentáculos se alargan cuando la banda va bien y tratan de captarte y decidir por ti. Tenemos la suerte de que a nadie le interesasen los proyectos que teníamos de chavales porque nos habrían pillado y hemos llegado hasta aquí jóvenes y con capacidad de decisión. No queremos que nadie decida en nuestro lugar y poder gestionar el proyecto. Como estamos en SPORT me gustaría hacer una alusión.

Dígame.

Durante la gira ha salido a la palestra el uniforme del boxeador que lucía en algunos conciertos. Quizá sea el deporte con el que más nos relacionamos. La gente que va a las veladas de boxeo está debajo del ‘ring’ como en los conciertos. Por otro lado, hay una intensidad fuerte y de contacto como pasa en nuestras actuaciones. Nos apetecía llevar esa filosofía y el ‘look’ de las antiguas veladas de boxeo en las que se fumaba. Tenemos mucho en común con dicha actitud.

"Vivimos una época en la que te juzgan todo, pero cuando te encuentras a alguien que se la suda lo que digan te unes a su carro y a su filosofía" Ultraligera

¿Les cautiva el boxeo y lo que transmite?

(Gisme) Nos gustan los deportes de contacto porque tienen una filosofía más extrema. Pienso que en tiempos de falta de actitud y carisma como los actuales nadie opina y el que da su opinión resulta que es falsa, aburrida y repetida. Eso nos asquea. Hoy en día falta autenticidad porque dicen que tratamos de ir de chicos malos, pero no tiene nada que ver con eso. Simplemente queremos ser auténticos y hacer lo que nos sale y vemos que a la gente le sorprende este factor porque no se atreven. No se trata de ir de malos o de buenos, se trata de tener actitud y hacer lo que te nace y no estar detrás de un disfraz de buena persona. Los que van de buenas personas al final son los peores.

¿Qué importancia tienen las colaboraciones con otros artistas? Una de las noches de La Riviera pudimos ver en el escenario a Samuraï, a Gabriel de Shinova, a Carlos Ares o Diego de Laura.

Quienes vinieron esa noche nos escucharon antes de que la cosa fuese bien. Es fácil subirse al carro y ahora todo el mundo quiere tomarse un café con Ultraligera porque llenamos salas. La movida es acordarse de quién vino a tomarse ese café cuando no nos conocía ni Cristo. ¿Quién se tomó un wisky hablando de la vida? Gabriel. ¿Quién vino a casa a hablar de libros? Samuraï. Carlos Ares ha estado ahí desde que empezamos compartiendo tensiones y sinceridad en el camerino. O Diego de Laura que es familia. Ahora hay gente que te escribe por mensaje en Instagram, pero no nos importa lo más mínimo. Igual sería bueno escucharlos por los números, pero sólo nos interesa llamar a quien siempre estuvo ahí.

En medio de tanta vorágine, ¿cuál es el mensaje de Ultraligera?

(Gisme) Cada día hay uno diferente. No lo definimos porque los mensajes y los objetivos te limitan. Hoy será uno y mañana otro porque cada concierto y cada noche son diferentes. Lo sintetizo en tener autenticidad.

¿Cómo les ayudan y utilizan las redes sociales?

(Gisme) Son parte del arte. Si te consigues sustraer del postureo pueden ser una plataforma bonita para hacer más rotundo el mensaje sin perder de vista que son un medio y no un fin. Las cuentas personales me las quité porque considero que se lían las cosas y con las del grupo opino que podría irnos bien sin ellas.

Gisme, a colación del Enduro que practicaba. ¿Su segundo disco será una ‘trialera’?

Buena pregunta. Pienso que tendrá algunas ‘trialeras’, pero bajo mi punto de vista será una carrera complicada y larga, de siete u ocho horas. Desde muy pronto por la mañana con cambios de temperatura y superficies de todo tipo.

¿Cómo los Seis Días Internacionales de Enduro?

Efectivamente. Los Six Days de Enduro o las míticas 24 horas de Moià (risas).