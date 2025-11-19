Trueno emociona con un Red Bull Symphonic histórico

Red Bull Surco sigue ampliando su universo sonoro con uno de los proyectos más ambiciosos del año. La plataforma ha estrenado cinco versiones en vivo de Trueno, grabadas durante su imponente Red Bull Symphonic, un espectáculo que fusionó la esencia de la música urbana con la elegancia de la música clásica y que ya es considerado un hito en la escena latinoamericana.

La cita tuvo lugar el 26 de septiembre, en un Teatro Coliseo de Buenos Aires completamente entregado. Allí, Trueno transformó algunos de sus mayores éxitos con una puesta en escena vibrante y una orquesta formada por más de 40 músicos. El resultado: un viaje emocional que llevó su repertorio a un territorio nuevo, sofisticado y profundamente artístico.

Trueno y Milo J, en Red Bull Symphonic / Red Bull

Desde hoy, las reinterpretaciones de “Mamichula”, “Dance Crip”, “Real Gangsta Love”, “Argentina” y “Tierra Zanta” (esta última junto a Milo J) están disponibles en el canal oficial de Red Bull Surco, convertido ya en un espacio donde los artistas remezclan, reformulan y expanden los límites de la música urbana.

Una plataforma para romper moldes

Con este lanzamiento, Red Bull Surco reafirma su propósito: romper barreras, unir escenas y explorar nuevas formas de creación. Desde su nacimiento en 2025, la plataforma se ha consolidado como un punto de encuentro para la música urbana en español, con propuestas que cruzan géneros, generaciones y estéticas.

Trueno, en Red Bull Symphonic / Red Bull

A través de sus formatos —entre ellos Red Bull Espiral y ahora este Red Bull Symphonic histórico— Surco se sitúa como uno de los espacios creativos más interesantes del momento.

Trueno, una de las figuras más influyentes de la escena argentina, vuelve así a mostrar su capacidad para evolucionar sin perder su esencia. Y Red Bull Surco lo convierte en una experiencia para recordar.