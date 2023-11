Taylor Swift y Olivia Rodrigo competirán por el álbum del año en los Grammy

Peso Pluma, Karol G y Rauw Alejandro lideran las categorías latinas de los premios que se celebrarán el próximo 4 de febrero

La cantautora estadounidense Taylor Swift, con su disco 'Midnights', y su compatriota Olivia Rodrigo, por 'Guts', fueron nominadas este viernes en la categoría de álbum del año por la Academia de la Grabación de EE.UU. en la 66 edición de los Grammy, que se celebrará el 4 de febrero.

Un apartado en el que también figuran como finalistas SZA ('SOS'), Miley Cyrus ('Endless Summer Vacation'), Janelle Monae ('The Age of Pleasure'), Jon Batiste ('World Music Radio'), Boygenius ('The Record') y Lana del Rey ('Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd').

En la categoría de mejor grabación del año, los temas 'Anti-Hero', de Taylor Swift; 'Vampire', de Olivia Rodrigo, y 'Kill Bill', de SZA, resultaron nominados este viernes.

Billie Eilish ('What Was I Made For?'), Victoria Monet ("On My Mama"), Doja Cat ('Paint The Town Red'), Jon Batieste ('Worship') y Boygenius ('Not Strong Enough') también disputarán el premio en esta categoría.

Categorías latinas

Peso Pluma, Karol G y Rauw Alejandro están entre los aspirantes a las categorías latinas de los Grammy.

El cantante mexicano Peso Pluma opta a una nominación en la categoría de mejor álbum de música mexicana (incluyendo tejano) con su álbum 'Génesis', mientras que el disco de la colombiana Karol G, 'Mañana será bonito', y el del puertorriqueño Rauw Alejandro, 'Saturno', compiten en la categoría de mejor álbum de pop latino.