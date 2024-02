Susana Díaz pone en su sitio a Sardá: "¡Es un malcriado!"

Xavier Sardá ha vuelto a dar la nota en la mesa VIP de TardeAR. Ha amenazado nuevamente con dejar su puesto como colaborador en el programa de Ana Rosa Quintana y es que esta vez, sus compañeros no han dudado en propinarle varios cortes importantes: "Con tus traumas, a terapia, por favor".

El colaborador ha protagonizado varios enfrentamientos durante estos días tanto con El Cordobés como con el resto de sus compañeros haciendo que Sardá haya amenazado con dejar su puesto de trabajo.

Todo sucedía en el tramo final del programa cuando los colaboradores cambiaban de mesa para hablar de temas más frívolos, con el sexo como uno de los asuntos más recurrentes. El colaborador se mostraba apático con Ana Brito que le invitaba a compartir con el público el motivo de su cabreo.

"Llevamos dos horas esperando en una sala en la que ya se han acabado los bocadillos. Ahora, además de mis compañeras, tengo también a la psicóloga para hablar de sexo...", decía.

La experta, por su parte, le interrumpía para darle un zasca: "Sardá, con tus traumas, a terapia, por favor. Es que de verdad..."

Susana Díaz por su parte, y como apoyo a la experta, le ponía en su sitio: "Esto está muy feo, Ana. Está muy feo todo esto. Él será un crack del periodismo, de la televisión, el que más sabe, pero en esta mesa eres uno más igual que nosotras".

Díaz terminaba diciendo: "Lo que pasa es que a Sardá de vez en cuando hay que mimarlo, hay que darle cariño. ¡Es que el malcriado de la mesa!"

Sardá muy molesto con los comentarios de sus compañeras no pudo más que volver a poner sobre la mesa su incomodidad con los temas a abordar: "No me quejo de los temas, ¡lo que digo es que no sé qué puñetas hago yo aquí!"

Horas de antes de este incidente entre colaboradores, Sardá había hecho un comentario homófobo por el que, tantos sus compañeras como las redes sociales se le han echado encima: "¿Qué hacemos hablando de Eurovisión si no somos gays?". Con esta frase cuestionaba que el festival fuera sólo vista por personas de la comunidad gay.