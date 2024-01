Uno de los supervivientes de los Andes revela lo que no querían hacer público

En 1972, un equipo de rugby uruguayo sufría un accidente de avión en los Andes. Las terribles vivencias de los supervivientes fueron narradas en 'Viven' o 'La sociedad de la nieve'. Entre ellos se encontraba 'Fito' Strauch, y el pasado domingo visitó el programa 'Lo de Évole' para hablar de su experiencia.

En el programa de 'La Sexta', el hombre confesó que las intenciones del grupo pasaban por no admitir que habían comido carne humana para sobrevivir. Después de 72 días atrapados, cuando llegaron a su rescate, el deshielo había provocado que los cadáveres enterrados que empleaban para alimentarse había quedado visible.

"No tuvimos más remedio que contar la verdad. Si hubiéramos podido esconder la verdad, lo hubiéramos hecho, pero no tuvimos más remedio. Es la primera vez que se reconoció que había habido antropofagia, porque hasta el momento se había podido esconder, pero nosotros no pudimos esconderlo", explicaba en el espacio.

En este contexto, Évole preguntó sobre cuál creía que sería la impresión de sus rescatadores al enterarse. "De horror, sin duda", respondía Strauch. "¿Qué te imaginas tú si llegas en helicóptero y te encuentras a unos tipos barbudos y sucios dentro de un campamento de huesos?", añadieron.

Además, el superviviente revelaba que la mayor parte del tiempo estaban en absoluto silencio. "Es como vivir en un cementerio, y el cementerio no te da para mucho chiste". Por otro lado, también tenían algún momento de risas en el que hacía apuestas: "El humor era apostar por quién se iba a morir primero".