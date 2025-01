'Sueños de libertad': Avance del capítulo de hoy, martes 21 de enero

En 50 minutos de duración, 'Sueños de libertad' trata la historia de Begoña Montes, una mujer atrapada en un matrimonio tóxico que busca la ansiada libertad en la España de 1958. Los espectadores pueden disfrutar de la ficción de lunes a viernes a las 15:45 horas en Antena 3.

La serie empieza con la huida de la protagonista con su hijastra Julia. Ella es la nueva esposa de Jesús de la Reina, el viudo de oro de la comarca, dueño de una importante empresa de productos de tocador, Perfumerías de la Reina.

En el próximo capítulo de Sueños de libertad, Digna no va a permitir que Jesús les tire por tierra su proyecto del balneario. Les pedirá a sus hijos que no se rindan y le pedirá cuentas a don Pedro. No entiende que él apoye ese acuerdo y tomará una drástica decisión: alejarse de él.

Fina no acaba de creerse las buenas intenciones de Pelayo. Creerá que él joven solo quiere seducir a Marta y se enfadará con ella. Marta le pedirá que confíe en ella, pero no le contará el gran secreto de Pelayo.

Damián organizará una cena para dar la bienvenida a Tasio en la familia, algo que a Jesús no le hará ninguna gracia. Además, Leonor seguirá haciendo de las suyas y Claudia perderá los nervios. Por otro lado, una mujer que atendió Luz en el dispensario morirá de un infarto y el marido de la mujer le echará las culpas a la doctora.