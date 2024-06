'Sueños de libertad': Avance del capítulo de hoy, 18 de junio

En 50 minutos de duración, 'Sueños de libertad' trata la historia de Begoña Montes, una mujer atrapada en un matrimonio tóxico que busca la ansiada libertad en la España de 1958. Los espectadores pueden disfrutar de la ficción de lunes a viernes a las 15:45 horas en Antena 3.

La serie empieza con la huida de la protagonista con su hijastra Julia. Ella es la nueva esposa de Jesús de la Reina, el viudo de oro de la comarca, dueño de una importante empresa de productos de tocador, Perfumerías de la Reina.

En el próximo capítulo veremos las consecuencias del regreso de Begoña, Julia y Andrés a la casa De la Reina. Damián difundirá en la familia la "versión oficial" del disparo de Begoña, y para sorpresa de todos, no dirá nada de Jesús. ¡Será su manera de taparle! En la nueva historia, Begoña y Julia andaban por un coto de caza y una bala perdida la alcanzó.

¿Se lo creerán todos? ¿Qué hará Andrés para aguantar su rabia ante lo sucedido? ¡Damián le tiene amenazado para que no diga nada! Luz quiere denunciar sea como sea, de hecho, no entiende cómo el pequeño de los De la Reina no lo hace...¿Lo hará ella?