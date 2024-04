'Sueños de libertad': Avance del capítulo de hoy, 3 de abril

En 50 minutos de duración, 'Sueños de libertad' trata la historia de Begoña Montes, una mujer atrapada en un matrimonio tóxico que busca la ansiada libertad en la España de 1958. Los espectadores pueden disfrutar de la ficción de lunes a viernes a las 15:45 horas en Antena 3.

La serie empieza con la huida de la protagonista con su hijastra Julia. Ella es la nueva esposa de Jesús de la Reina, el viudo de oro de la comarca, dueño de una importante empresa de productos de tocador, Perfumerías de la Reina.

En el próximo capítulo de Sueños de libertad, no encajar en su nuevo puesto de trabajo y ver a Jesús feliz con Begoña sacará de quicio a Elena. La secretaria se presentará con una escusa barata en el dispensario y no podrá evitar provocar a Begoña e insinuar que su historia con su marido no está cerrada.

Después de la conversación que tuvo con Esther, Marta animará a Fina a marcharse a París para luchar por una nueva vida en la que ser libre, mientras Isidro se encuentra cada vez peor y sigue empeñado en no confesarle a su hija la enfermedad que padece. ¿Qué decisión tomará Fina?