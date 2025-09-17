Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
'Sirât', de Oliver Laxe, representará a España en los Oscar

La Academia de Cine elige la película protagonizada por Sergi López y Bruno Núñez para la carrera hacia Hollywood: se ha impuesto a 'Romería' y 'Sorda'

El director de la película 'Sirât', Oliver Laxe

El director de la película 'Sirât', Oliver Laxe / Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

Pedro del Corral

Madrid

Sirât representará a España en los Oscar. La cinta de Oliver Laxe es la apuesta de la Academia de Cine para repetir un triunfo que sólo han logrado José Luis Garci (1982), Fernando Trueba (1993), Pedro Almodóvar (1999) y Alejandro Amenábar (2004). Así lo ha anunciado, este lunes, el cineasta Pablo Berger junto al presidente de la institución, Fernando Méndez-Leite, en un acto celebrado en Madrid. La película se ha impuesto a Romería, de Carla Simón, y Sorda, de Eva Libertad.

El filme, estrenado el 6 de junio de 2025, luchará por la nominación a Mejor Película Internacional que tantas veces se le ha atragantado a España. Un hito que sólo se ha alcanzado en 21 de las 67 participaciones, con La sociedad de la nieve (2023) como último exponente. Oliver Laxe ya fue propuesto para ello en 2020 con O que arde, pero La trinchera infitina le arrebató el pasaporte a Hollywood. En esta ocasión, lo ha logrado con la historia protagonizada por Sergi López y Bruno Núñez.

Sirât narra el periplo de un hombre por el desierto de Marruecos, donde ha desaparecido recientemente su hija en una rave. Acompañado por su otro hijo, emprende una cruzada para dar con ella, adentrándose en un universo donde reflexionar sobre la libertad, la ausencia y el miedo. La cinta tuvo su presentación mundial en el Festival de Cannes, donde fue galardonada con el Premio del Jurado.

