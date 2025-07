Shinova: "Siendo padre compones con mucha más luz"

Siempre empezamos estas entrevistas con la misma pregunta. Deportivamente hablando, si tuviese que hacer un paralelismo, ¿en qué momento se encuentra Shinova?

A mitad de temporada y ajustando algunas cosillas para esta gira de verano, pero con un equipo muy rodado tanto en el campo como fuera. Shinova podría ser perfectamente un equipo de fútbol porque es el deporte que todos conocemos bien y al que hemos jugado siempre los miembros de la banda. Lo que de veras es importante es la gran final que afrontamos a finales de año en el Movistar Arena de Madrid con un concierto que esperamos sea una gran fiesta de cierre para la gira actual.

¿Qué es el proyecto Shinova si hay que explicarlo al gran público?

Somos una banda de 4 miembros (inicialmente fuimos 5) que hacemos canciones lo más bonitas posibles, que además tenemos la suerte de poder vivir de ello, tocarlas en un escenario y que detrás tenemos a un equipo humano increíble y profesional muy bueno.

Vendieron dos noches en el ‘Razz’ lo que demuestra una clara progresión. ¿Cómo las afrontó?

Pues con mucho entrenamiento y mucho ensayo. Ves con perspectiva aquellas primeras noches en Barcelona plantando la semillita y lo que pasa ahora es que hemos vendido dos conciertos consecutivos y es increíble que haya sucedido esto porque podría no haber pasado absolutamente nada. Hace dos años ni lo hubiéramos imaginado por lo que es como jugar una final bonita a la que salimos con el triunfo asegurado.

Lo que es cierto es que han hecho trabajo de campo. Se lo han currado.

Sí, es verdad, lo sentimos así. Pero ha sido de esta forma en cada gira de cada disco. No es ninguna novedad porque no hemos tenido otra alternativa. Empezamos hace años en el barro y aprendimos mucho de esa dura etapa. Todo ese aprendizaje ha sido crucial e importante para poder valorar lo que tenemos ahora y lo que está sucediendo. Mira la cantidad de bandas que hay y que lo merecen y a las que no les llega nunca este momento que estamos viviendo.

"Recuerdo perfectamente las Ligas que el Barça conquistó en la última jornada gracias al mítico Tenerife que derrotó a todo un Real Madrid en el Heliodoro Rodríguez López" Gabriel De La Rosa — Líder y vocalista de Shinova

¿Qué aportan las salas frente a los festivales?

Hay una cercanía que no existe en un festival multitudinario. Vamos con un repertorio mucho más extenso y el formato nos encanta porque no hay que mirar el reloj, ni correr. Aunque nos flipan los festivales porque debes ir a machete y no hay espacio para la duda y también mola.

¿Qué referentes deportivos tiene?

Me viene a la cabeza Fernando Redondo, especialmente el de la época del Tenerife que fue la anterior a la que jugó en el Real Madrid en la que ya todo el mundo le conoció. Yo soy de Tenerife y del Tenerife así que lo tengo todo. Mi familia es de allí y llevo muchos años viviendo en Euskadi, pero iba con mi abuelo a ver los partidos al Heliodoro Rodríguez López y me acuerdo mucho de aquel equipo de los Fernando Redondo, Felipe Miñambres, Ezequiel Castillo, Óscar Dertycia y me viene a la cabeza es Redondo porque era una auténtica maravilla verle jugar. Era un equipazo. También me acuerdo de los Romario, Pep Guardiola. Me voy al fútbol porque es lo que practiqué, pero también me acuerdo de leyendas de la raqueta como Pete Sampras o André Agassi por influencia de mi abuelo materno a quién le encantaba el tenis. Y qué decir de Ayrton Senna que era Dios y que tristemente acabó convirtiéndose en una leyenda eterna. Ahora que lo pienso la verdad es que en mi época de adolescente tenía a muchos referentes deportivos y disfrutaba del deporte como el enano que era entonces.

¿Y algún momento histórico que recuerde?

La última Copa del Rey conquistada por el Athletic de Bilbao. Ya era hora, por Dios. Vivo en Euskadi y siento a los ‘leones’ muy cerca porque mi hermano Erlantz es del Athletic. Me acuerdo perfectamente de las dos Ligas que ganó el Barça y perdió el Real Madrid en la última jornada en el estadio del Tenerife. Hay muchos momentos que uno tiene fijados en la memoria y se quedaron para siempre.

¿En qué momento está la música de Shinova?

Es verdad que cada disco que sacamos es una evolución del anterior donde se añaden elementos nuevos y se intenta potenciar lo que sabemos hacer mejor mientras que, por otro lado, se intentan dejar de lado aquellos los puntos más flacos o los que no sabemos jugar bien. Pero no por ello dejamos de investigar, evolucionar y tratar de meternos en zonas dónde no estamos tan cómodos. Llegar a lugares que no conoces y en los que crees que puedes sacar cosas nuevas de tu esencia. Incluso yendo a confines donde estás incómodo pienso que puedes crear y desarrollar cosas buenas. Eso lo decía David Bowie: hay que tratar de sacar lo mejor de uno.

Shinova, una banda de rock con raíces en Bizkaia / Vendaval Rubio

¿Qué deportes practica?

Jugué algunos años a fútbol en la División de Honor en Euskadi, concretamente en la Cultural de Durango. Lo hacía de delantero, media punta o extremo izquierdo, aunque al final perdí el interés paulatinamente porque conocí el mundo de la música y había cosas que no eran muy compatibles con la vida del deportista. Aunque si ahora quieres que la carrera de tu banda sea larga tienes que cuidarte mucho. En los inicios en la música había algunos hábitos poco compatibles entre deporte y el estudio de grabación y está claro que me quedé con lo que más me gustaba que era cantar y componer y que es de lo que vivo actualmente.

¿Practica deporte habitualmente en su día a día?

Llevo muchos meses sin hacer nada, pero he empezado a correr. Hago boxeo, mucho surf en los últimos años y gimnasio, pero me apetece hacer algo de equipo y el otro día lo comentaba con los colegas. Igual me rompo a las primeras de cambio, pero no pasa nada por intentarlo…

¿Qué escucha del panorama nacional?

Los Viva Suecia son un grupo maravilloso. Y te digo que hay un artista nuevo que me ha llamado mucho la atención de manera casi obsesiva que se llama Carlos Ares. Es buenísimo. Lo que va sacando mantiene el nivel de lo anterior y tiene una esencia solamente suya y un bagaje brutal. También los Merino, Xoel López, Iván Ferreiro, Arde Bogotá o los Ultraligera que son una auténtica bandaza muy madura pese a lo jóvenes que son. En el panorama internacional te mencionaría a Tool que siempre ha sido mi banda y es cuando uno revisita esos discos que se encuentra con cosas que antes no veía o bien no captaba y gracias a la madurez consigue hacerlo. Por ejemplo, a David Bowie hacía mucho que no lo escuchaba y tras analizarlo encuentras algunos “porqués” que antes no descubrías o no entendías de su música.

¿Cómo ve el mercado actualmente?

Hay algo muy positivo y es que están apareciendo muchas bandas y se ha reactivado un circuito que nadie sabe muy bien como bautizar. Era algo que parecía que no iba a suceder por culpa de las plataformas. Pero la verdad es que está todo muy vivo y lo veo de manera positiva. Es un buen momento y creo que es el inicio de algo muy poderoso.

"Hice mis pinitos en el fútbol militando en la Cultural de Durango" Gabriel De La Rosa — Líder y vocalista de Shinova

¿Qué aportan las colaboraciones con otros artistas?

Depende. En nuestro caso siempre miramos que sean colaboraciones al margen de los números o de lo que marca la era digital. Queremos que sean de corazón. Con las Tanxugueiras nos enamoramos por lo que han logrado con su estilo y de ahí también salió la de Iñigo o ETS. Este último es de casa y nos apetecía hacer algo en euskera. Fue muy natural y vendrá alguna otra cosa más que nace de la relación personal y de la afinidad artística y tiene que ser porque lo sentimos y sin forzar nada. No comulgamos con el hecho de que te fuerce la industria porque ni sabemos, ni nos sale bien.

¿Cuál es clave a la hora de componer? Me gustaría saber si el hecho de haber sido padre le ha cambiado la perspectiva y la manera de trabajar.

Te lo cambia todo como es normal. Desde que llegó el ‘peque’ lo primero que pasa es que tengo que componer más rápido y alternando entre la cuna y el estudio. Lo bueno es que no me como tanto la cabeza y soy más efectivo. Siendo padre ves la vida de otra manera y siento que hay un brillo especial en todo lo que haces. Dejas de ser el protagonista de tu vida para pasar a un segundo plano sin que te preocupe lo más mínimo. Te cambia desde la alegría y los miedos que antes no conocías. Compongo desde una zona mucho más luminosa que antes.

¿Componer es una especialidad deportiva?

Ufff. La verdad es que puede llegar a agotar mentalmente de la misma manera que el deporte lo hace en lo físico. Hay sesiones de composición de acabar con el cuerpo derrotado. Y como el deporte exige una práctica y una constancia de estar diariamente ahí y trabajar de manera regular tengas el día o no. Hay cierta similitud con el deporte, es muy cierto.

¿Qué sonaba en el coche de sus padres?

Desde Cat Stevens a Deep Purple pasando por Pink Floyd o Julio Iglesias, Rubén Blades que es un genio contando historias y la verdad es que en mi casa siempre ha habido música. En mi caso se escuchaban todos los estilos y pienso que es bonito contar cosas, aunque te alargues un poco más en la duración de las canciones. Ahora ya casi nadie cuenta historias y lo echo de menos.

¿Cuál sería su canción favorita de Shinova?

Por emoción diría que “Los días que vendrán” y añadiría la “Sonrisa intacta” que es la que más ha calado y conectado con el público. Uno a veces no sabe bien el porqué del efecto que causan las canciones, pero es una de las más icónicas de nuestra banda.