“Nos sentimos como la ‘Tricolor’ del Mundial de 1994”

Luis Humberto, siempre empezamos estas entrevistas con idéntica pregunta. Deportivamente hablando, si tuviese que hacer un paralelismo, ¿en qué momento se encuentra la carrera de Enjambre?

Me esforzaré en dar una respuesta elocuente porque soy el menos deportista del mundo, pero creo que Enjambre es como la selección mexicana del Mundial de Estados Unidos de 1994. Ese bloque de la ‘Tricolor’ formado por los Jorge Campos, Luis García, Luís Hernández o Miguel ‘El Piojo’ Herrera nos dio una época muy buena para el combinado nacional, pese a la sanción que nos expulsó del Mundial de Italia en 1990 en lo que se conoce como el caso de ‘Los Cachirules’. Aquel era un equipo que siempre tuvo potencial, pero nunca trascendió como otros países y estamos en la misma tesitura. Fue una época de gloria para México en lo futbolístico y Enjambre, actualmente, atraviesa la misma singladura. Hemos sido un equipo que ha funcionado sin lograr algo grande todavía, pero es cierto que hay reconocimiento hacia nuestra música, una apreciación diferente y un acercamiento por parte de un público nuevo con mayores y jóvenes que no existía antes.

Como buen mexicano se ha ido a un paralelismo con el fútbol.

Igual no soy tan buen mexicano porque nunca he ido a un partido (risas). Aunque no seas aficionado es una buena experiencia ir a estadios y cuando estuvimos de gira en Argentina algunos miembros del grupo fueron a La Bombonera para ver a Boca y dijeron que fue impresionante.

¿Qué papel juega el deporte en nuestra sociedad?

Creo que tanto el deporte como la música tenemos un rol similar que es el de traer alegría y festividad a las tribunas y a la pista. Somos un punto de reunión donde puedes congeniar con gente que tiene el mismo sentimiento y la misma pasión que tú. Tenemos en común los estadios, los eventos, la afición y es algo muy bueno socialmente. Muchas personas no saben hacer deporte, tocar un instrumento, cantar o no entienden una partitura, pero pueden desconectar y ser parte de un partido de fútbol o disfrutar con la música en directo durante un concierto.

¿Tiene algún nombre propio del mundo del deporte como referente?

Michael Jordan. Vi el documental ‘The Last Dance’ y pensé que, aunque jamás hayas visto un partido de ‘basketball’, cuando entiendes cómo y qué ha sido su vida terminas muy inspirado. La vida de Jordan es un ejemplo sin importar a qué te dediques. Es un héroe histórico porque su figura conecta naciones gracias a su belleza y esfuerzo y deseo que los libros de historia hagan alusión y eduquen a la gente con estos héroes modernos.

“La figura y el ejemplo de Michael Jordan deberían estar presentes en los libros de historia” Enjambre

¿Qué parte de exigencia mental y física conlleva el componer?

La vida cotidiana es mi combustible. Suena ambiguo, pero cuando empecé a componer era una manera de purgar mi amargura. Cuando escribí mis primeras canciones estaba pasando por un momento de depresión o incertidumbre. Esa vida era el combustible porque podía exorcizarme y liberarme y a la hora de cantar, todos esos sentimientos o estados de ánimo iban sanando por lo que componer se convirtió, en mi caso, en un ‘modus operandi’. No siempre hablo de cosas malas porque también son puntos de vista o temas de actualidad o perspectivas del entorno social en el que nos desarrollamos. La constancia y la longevidad de estar haciendo esto durante 20 años se ha convertido en mi estilo de vida y mi ‘cardio’.

¿Qué busca transmitir Enjambre con su música? ¿Hay algún mensaje?

Nos buscamos transmitir un tema en particular porque hay canciones que la gente las interpreta de manera opuesta a lo que quieres transmitir y es algo que, a veces, sorprende. Hay momentos en los que no me gusta lo que captan y en otras ocasiones me ha gustado más lo que ha entendido la gente que lo que he querido expresar. Lo que busca Enjambre es expresarnos interpretando algo que nos parece interesante como banda y proponer algo diferente a lo ya existente. Es una línea muy delgada porque tenemos influencias claras y hay similitudes entre lo que hacemos y la música que escuchamos, pero siempre hay una búsqueda de originalidad y de presentar una alternativa a lo que ya existe pues ya se tocaron las siete notas mil veces y se cantó todo y lo importante es ver cómo podemos hacerlo a nuestra manera. Más que lanzar un mensaje ese es el propósito de la banda.

¿Cómo es el público mexicano?

Apasionado, emotivo y festivo. Los conciertos de Enjambre se convierten en unos eventos de los que salen aturdidos y con las cuerdas vocales rasgadas de tanto cantar. Por otro lado, existe esa gente que está ahí para escuchar ese solo de guitarra, ese redoble del batería, pero hay mucha pasión.

La semana que viene aterrizan en España con una minigira de 4 conciertos en Barcelona (16), A Coruña (18), Madrid (23) y cierran en Bilbao (25). ¿Qué podrá ver el público español?

Estamos promocionando nuestro último disco ‘Daños Luz’. Interpretaremos temas de ese trabajo y haremos una selección de canciones que creemos van de la mano con el sonido del álbum y también incluiremos temas o ‘hits’ que han tenido popularidad en México, Latinoamérica y Norteamérica. Si la han pegado aquí creemos que pueden funcionar por ese lado del hemisferio.

“La vida cotidiana es nuestro combustible a la hora de ponernos a componer” Enjambre

¿Qué esperan del público español?

No espero nada en concreto porque si empiezo a idealizar la decepción puede ser terrible. Me gusta ir a tocar a lugares que frecuentamos poco con una venda en los ojos y ver qué sucede. Se da el caso que me caso este fin de semana y será como un poco viaje de novios con la que, todavía no es mi mujer, pero lo será cuando estemos girando en España. Como no hemos ido ni a Bilbao ni a Coruña será emocionante y de salida iremos a San Sebastián donde se come muy bien y aprovecharemos para conocer más lugares.

¿De quién bebe musicalmente Enjambre?

Tras 20 años en la carretera te aseguro que las bebidas han sido varias y vastas. Originalmente partíamos con influencias de Beatles, Rolling Stones, Creedence Clearwater; clásicos que han sido modelo a seguir. De jóvenes nos gustaba el ‘punk’, pero mi manera de componer e interpretar atesora una melancolía que nos despojaba de lo agresivo y lo aceptamos y opino que ‘nostalgia’ es la palabra clave. Nos gustan las grabaciones antiguas y hay discos de Jeanette que nos encantan por sus arreglos. Nuestro rock suena bastante a eso. Nos asocian con el estilo crooner-hispano con nombres como Leo Dan, José José, Sandro de América, Jose Luís Perales o Albert Hammond. Esa es una de las características de nuestro ADN junto al sonido de los sintetizadores previos a los ochenta.

Han recibido multitud de premios. Uno de ellos fue el del Senado de la República mexicana. ¿Qué supuso dicha distinción?

Puedes verlo desde dos prismas y con diferentes interpretaciones. No somos muy fans de nuestro gobierno y no sabría cómo verlo. Una opción es sentirse honrado por ese premio y otra es pensar que el gobierno quiso colgarse una medallita. Desde Enjambre lo vemos como paz mental y el hecho de recibirlo es porque se lo estamos dedicando al pueblo. A todos aquellos que no puedan aspirar a mucho que sepan que nosotros venimos de no ser nada y podemos acabar teniendo reconocimientos significantes desde la honradez. Le dimos las gracias a nuestra gente.

¿Cuál es la clave en este mundo de la música?

La honestidad y ser fiel a uno mismo. A veces nos comparan con The Strokes, pero no nos lo creemos. No hay que ser lo que no eres. No somos ‘rockstars’ y buscamos una manera de expresarnos que sea interesante; todo viene siempre de la mano de la honestidad. Si una canción nuestra conectó con la gente en el siguiente disco le cambiamos el estilo totalmente.

¿Qué música española suena en México?

Se separaron hace años, pero los Mecano son ídolos. Crecí con ellos, Alaska y Hombres G. Hay una afición enfermiza hacia Enrique Bunbury y Héroes del Silencio. Grabamos una canción con Lori Meyers que son unos grandes y abriremos conciertos de Viva Suecia que suenan mucho. Y también Love of Lesbian y Dorian. Personalmente me parece muy interesante lo que han hecho Los Fresones Rebeldes o El Columpio Asesino porque me colocan en la escena de un film de Almodóvar.

Como analista desde el escenario, ¿cómo está México desde el punto de vista musical?

Es un gran momento para los conciertos. No me gusta hablar de la pandemia, pero supongo que la gente se arrepintió de no haber ido a conciertos antes y cuando se empezó a abrir la veda, de repente, la gente salió de las casas y ahora llenan los recintos. Es una cosa loquísima. Hemos tenido que estar tocando en recintos más grandes y a muchos grupos les ha ido bien. Los españoles que vienen aquí alucinan sobre todo en el D.F. Hay mucha variedad y música para todos.

¿Qué aportan las colaboraciones con otros artistas?

Como banda, Enjambre no es muy fan de las ‘colabos’, pero a título personal he tenido la fortuna de poder hacer con algunos de mis héroes como Fermín Cuarto de Control Machete, Juan Son de la banda Porter, Raphael, Caifanes, Napoleón, Leo Dan, los Ángeles Negros, Fobia y Love of Lesbian. No siento que ha habido una aportación musical, pero han sido experiencias gratas porque pasé de ser colega a ser amigo y la cosa va por ahí. Los Love of Lesbian me invitaron a cantar con ellos en el Auditorio Nacional y luego hicimos una minigira por los Estados Unidos.

La última, ¿qué sonaba en el coche de sus padres?

Tengo recuerdos muy gratos de esos trayectos. Hemos vivido media vida en el sur de California y otra media en México. En la zona de las costas Orange County, había una estación de radio que se llamaba K-Earth-101 en la que sonaba Nat King Cole, Beach Boys de los años 50 y 60 y era una gozada escucharla. Era la música de la juventud de mi padre y nos explicaba detalles de cada canción. Por cierto, tengo la dicha de poder vivir una vida en la que podré explicarle a mis nietos que hice un dueto con Raphael. Estoy en uno de sus discos de colaboraciones y cuando vino a mi país me invitó a cantar con él en el Auditorio de México.