Samu Catalán, cofundador de Kevabrö: "Creo que lo han probado Raphinha, Balde y Lamine"

"Make kebab sucio again". Porque un kebab limpio no es un kebab. Bajo esta premisa y con el apoyo de sus tres socios, Samu Catalán hizo realidad el revolucionario proyecto de Kevabrö, el que ya es tres meses después de su apertura el local de kebab de moda en Barcelona. Todo empezó con una serie documental de 11 episodios en redes sociales en la que se mostraba el proceso real de montar el restaurante desde cero: lejos de querer sofisticar un producto callejero y 'fast food', la viralidad de una marca 360 atrapó a una comunidad de cerca de 30 mil seguidores en Instagram que llena día tras día el número 30 de la Plaza Letamendi a ritmo de 'sold out'. Fruto del 'meme', de la calidad y de la cercanía con el cliente, han llegado hasta al vestuario del Barça.

Samu, gracias por abrirnos las puertas de Kevabrö. ¿Cómo va el negocio después de los primeros meses abiertos?

Queremos mantener el 'hype' que hubo al principio, generamos mucho ruido en redes y la gente ahora viene y nos conoce por la campaña que hicimos, pero cuando prueban el producto repiten porque el kebab está bueno y les gusta. Nuestro objetivo es que el cliente se sume a la comunidad que estamos creando y acabe llegando a la conclusión: 'Estoy en mi casa, me apetece un kebab y pienso en Kevabrö'.

¿Cómo se te ocurrió la idea de abrir tu propio kebab, lo tuviste claro?

Trabajaba en otras marcas de ropa y de comida y había pasado por la hostelería, pero estaba cansado de trabajar para otra persona y quería crear mi propio proyecto. Era un reto y un sueño personal crear algo que fuese mío. El kebab unía el mundo 'meme', la cultura y muchas cosas que me gustan. Se puede crear una comunidad 360º con un producto en el centro que es el kebab.

¿Cómo llegó la oportunidad de abrir este local en Barcelona?

No fue fácil acabar creándolo, sin un duro, sin tener ni idea de cocina... Sabía el mensaje que quería transmitir, pero no tenía ni idea de nada. Así que fui probando todos los kebabs de Barcelona con un amigo hasta encontrar la respuesta. Convencimos a quien tenía este local, que era un antiguo kebab, de construir esta marca y ahora somos socios.

Queríais alejaros de las marcas que venden un producto muy sencillo a un precio desorbitado.

Totalmente. Yo no me quiero apropiar de ninguna cultura: ¿Quién te va a hacer mejor un kebab que un turco? Yo he querido ir a Turquía y a Berlín para conocer el producto. Para mí el kebab es como el fútbol, como la música o como la cultura: es calle, es para todo el mundo, en esto no hay clases sociales. Es algo que me gusta transmitir con un producto que es 'fast food'. La burbuja de las 'smashburgers' va a reventar porque te las están vendiendo a 16 euros y es comida rápida de toda la vida.

Kevabrö explotó gracias a los vídeos en redes sociales. ¿Cómo funciona el contacto con influencers y las colaboraciones que vienen al local?

La serie de vídeos que publicamos sobre cómo abrir tu propio kebab se hizo de la forma más cercana y transparente posible y para conectar con la gente, explicando todos los pasos de un chaval cualquiera que quiere cumplir su sueño. Es lo que más ha gustado a la gente. Voy en contra del postureo y busco que el contacto con influencers sea orgánico y que apoyen la marca de verdad. No quiero pagarle a ningún 'foodie' para que diga que el producto está bueno.

Hay casos de influencers que cobran por una crítica que no tiene mucho que ver con la realidad.

Totalmente. Te hacen un vídeo y te llenan el local un mes, pero es pan para hoy y hambre para mañana. Si quieres trascender, tienes que crear una marca y una comunidad entorno a tu producto desde dentro.

No ponéis el fútbol en el local porque entiendo que no os sale a cuenta.

A mí me encanta que Kevabrö sea el punto de encuentro para los amigos, y qué mejor que ir ahí a ver el Barça. Ojalá poder hacerlo, pero además de lo cara que es la licencia se suma que el local es pequeño y no es lo mejor a nivel de negocio. El fútbol y el kebab están muy conectados.

El padre de Lamine está invitado a hacer una campaña y ser el 'main character' de Kevabrö Samu Catalán — Cofundador de Kevabrö

Tenéis una camiseta del Barça con el patrocinio de Kevabrö colgada dentro del local, que tiene una decoración curiosa. ¿Hay algún jugador del primer equipo que os conozca?

Creo que sí, lo han probado. No en el local, pero algún que otro Glovo ha caído.

Salió en redes una foto de Koundé con una bolsa de Kevabrö.

A mí me la pasaron, debe ser real. Creo que lo ha probado Raphinha, Balde y Lamine Yamal. Eso sí, desde aquí digo que 'Hustle Hard' (padre de Lamine) está invitado a hacer una campaña y ser el 'main character' de Kevabrö.