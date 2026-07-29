Rosana: “Maravilla ser parte de la naturaleza a través del deporte”

Rosana, siempre empezamos con idéntica pregunta. Deportivamente hablando, si tuviese que hacer un paralelismo, ¿en qué momento se encuentra su carrera?

Me compararía con los Juegos Olímpicos porque hay muchas disciplinas diferentes y encuentros entrañables con la gente. La única diferencia es que unas Olimpiadas tienen principio y final y el mío, a día de hoy, aún no lo veo.

¿Qué ha detectado en los pocos conciertos que ha dado tras su retorno a los escenarios?

Hemos empezado la gira y el regreso y siento que estamos en una fase que bautizaría de ‘reinicios’. La sorpresa más bonita está basada en el reencuentro con las personas, algunas de ellas han nacido hace bien poco y llegan de la mano de unas canciones que llevan sonando 30 años y otras que son parte de mi banda sonora desde entonces.

Cuándo mira hacia atrás y ve su trayectoria, ¿qué siente?

Hace poco detecté que siento algo super ‘cool’. Cuando lancé mi primer álbum, ‘Lunas Rotas’, hace 30 años no entendía qué era lo que estaba pasando. Rompimos récords en España y en el mundo entero en una época en la que no había redes sociales, ni las herramientas de comunicación de ahora. Hace poco que entendí que ese álbum no me abrió las puertas para hacerme famosa sino para poder hacer lo que hago actualmente. Ese camino me ha traído música y muchas otras cosas.

¿Tengo entendido que es una gran amante del deporte?

Me flipa el deporte y mucho más hacerlo que verlo, aunque lo tengo un poco descuidado y debería volver a tener constancia. He hecho mucho deporte en mi vida: surf, deporte de pala, de raqueta, un poco de todo. Lo único que no he hecho es ‘kitesurf’.

¿Qué le aportaba el surf?

Deslizarte por el agua y poder coger la ola son palabras mayores. Maravilla formar parte de la naturaleza a través del deporte. Cuando lo que haces está tan ligado a ella uno se hace cargo de la fuerza salvaje de los elementos, del mar, del viento. Me gusta el tenis, el pádel, el ping-pong, todo lo relacionado con raquetas, y el balonmano. En el colegio me daba vergüenza la gimnasia rítmica porque soy muy patosa y prefería la deportiva. Es curioso porque hago música, pero no sé bailarla.

“Admiro trayectorias espectaculares de gente como Zinedine Zidane, Roger Federer o Pau Gasol” Rosana

¿Tiene algún referente del mundo del deporte que le haya marcado?

Hay mucha gente que admiro. Zinedine Zidane por su elegancia, su aura de caballero que le hacía ser especial y lo demuestra que será el nuevo seleccionador de Francia, Roger Federer o Pau Gasol. Los deportistas tienen una parte con los que sientes que estás compartiendo aventuras.

¿Y algún momento histórico deportivo que le dejase huella? Entiendo que lo que ha logrado el fútbol español hace unos días no lo pasará por alto.

Tengo grabados el gol de Iniesta en 2010 y este de Ferran en 2026. En 2010 estaba en Alicante a las puertas de un concierto y durante la final contra Argentina volaba hacia Senegal, pero llegamos a Dakar casi al final y pude ver cómo ganábamos a Argentina. Lo que me transmiten y me gusta de la selección y el fútbol es que todos vamos a una por un sueño y una pasión común. Adoro ese deseo y las ganas que aúnan la ‘roja’ de que pasen cosas bonitas y el hecho que queramos compartirlas entre todos los españoles.

Música y deporte siempre han ido ligados.

Ambos mundos tienen muchas cosas en común. Hay deportes que están asociados a la música y que no podrían existir sin ella como la gimnasia rítmica. Tenemos muchos puntos de fusión.

¿Qué parte deportiva tiene el componer?

Hace un tiempo, cuando no existía la IA ni nada de esto, se hizo un estudio del desgaste que produce el dedicar mucho tiempo a hacer canciones y el este es siete veces mayor que el que puede tener un minero. Lo de la música tiene más que ver con un desgaste emocional. Toda la parte de concentración mental y emocional del deporte es otra de las cosas que comparten música y deporte. Si estás bajo de moral pasan unas cosas y si estás a ‘full’ pasan otras muy distintas.

¿Tiene alguna metodología para escribir canciones?

La metodología de no tenerla. Las canciones tienen que salir cuando quieran brotar y sucede cuando uno deja que eso ocurra funcionan con emociones. Con la cabeza puedes hacer canciones, pero con las emociones es diferente y las que compones gracias a ellas son las que te dejan en pelotas.

¿Qué podemos esperar de su concierto del 7 de agosto en el Festival Terramar de Sitges?

Una auténtica fiesta de cumpleaños de celebración de los 30 ‘añazos’ de ‘Lunas Rotas’ con las canciones que todo el que este allí sabrá cantar. Será un recorrido festivo y emocional.

¿Es mejor vivir sin miedo? (Título que lleva su documental autobiográfico)

No conozco otra forma que no sea esa. En mi documental nos encontramos una verdad desnuda y un paseo, no necesariamente por el éxito, sino en como lo sentí y lo viví durante 30 años. Desde que empezamos a rodar el documental tenía claro que podía tomar dos caminos: uno para impresionar con las cantidades ingentes de discos vendidos, los premios recibidos y los conciertos que hemos dado y eso está bien, pero lo quería era intentar inspirar a niños y mayores para que sepan que hay muchas maneras de vivir el éxito. Quise explicar cómo ha sido mi camino.

¿Cómo ve la industria musical?

No la siento muy diferente a cómo ha sido siempre. Creo que las cosas son como antes, pero se visten y ejecutan de otra manera. La música es siempre música. Cuando los jóvenes descubren a Michael Jackson o Queen y ven lo que se hacía antes acaban recuperando sus canciones. La música es poner capas a las emociones y eso se hace desde el compartir y no desde el competir.

La última, ¿qué sonaba en el coche de sus padres?

Soy la menor de ocho hermanos y me llevo once años de diferencia con el que está antes que yo, así que con eso te lo digo todo. No me dejaban opinar y sonaba cualquier grupo o artista que pase por tu cabeza.