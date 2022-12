Rosalía, portada de la revista Rolling Stone

La revista dedica el reportaje principal de su número de enero a la cantante catalana destacando sus "habilidades camaleónicas" y su "visión valiente y profética"

Rosalía se ha convertido en la primera artista femenina que canta en español en aparecer en la portada de la revista musical Rolling Stone, que le dedica el reportaje principal de su número de enero por su disco 'Motomami'.

Titulado "Cómo Rosalía se convirtió en la superestrella más intrépida del pop", el artículo elogia la capacidad de la española para "resistir las presiones de la industria" y, "con habilidades camaleónicas y una visión valiente y profética de un mundo sin fronteras", grabar "uno de los álbumes más audaces de 2022".

"Ha estado viviendo años luz por delante de todos los demás, con la mente llena de conceptos que quiere probar y metas que quiere alcanzar y destinos a los que quiere llegar", subraya el texto, que habla de su "cristalización como reina embriagadora del pop global y provocadora desinhibida, tirando del 'kitsch camp' a las tradiciones sacrosantas sin miedo a las consecuencias".

.@rosalia made one of 2022's best albums in #Motomami 🏎️ — now she graces our January cover.



Read about how she became one of pop's most unconventional superstars by doing everything her way.



Story/Photos: https://t.co/qt491eiHhn pic.twitter.com/zKMOAXDTIZ