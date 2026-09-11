Rodrigo Sorogoyen: "Soy antimadridista total"

El cine español atraviesa uno de sus mejores momentos gracias a personas como Rodrigo Sorogoyen. El director de películas como 'El Reino, 'As Bestas' y series como 'Antidisturbios' y 'Los años nuevos', ha vuelto a demostrar que es uno de los cineastas europeos más en forma. En esta ocasión, atiende a SPORT para hablar de 'El ser querido', su última obra, que ha sido preseleccionada para representar a España en los Premios Óscar. También aprovecha este espacio para profundizar sobre su amor por el Barça y Catalunya.

'El ser querido' ha superado el millón y medio de euros de recaudación (más de dos millones a día de hoy). ¿Cómo estás viviendo el mayor éxito en salas de tu filmografía?

Cuesta mucho vivirlo cuando estás dentro. Está muy bien salirte un momento y ver lo que está ocurriendo porque es muy bonito. Pero cuesta mucho. Ni yo ni mucha gente seríamos capaces de darnos cuenta en medio de la vorágine de lo bonito de lo que está pasando. Estas preguntas me ayudan un poco, pero lo que me ayuda realmente es desconectar, me voy a ir a comer ahora al Tibidabo y eso va a ayudarnos a darnos cuenta de todo.

Javier Bardem interpreta a Esteban Martínez, un personaje difícil, que por momentos puede causar rechazo. ¿Existen muchos Esteban en la vida real?

Esteban es un personaje al que le tengo algo de cariño. ¿Cuántos Esteban hay? Muchísimos. ¿Cuántos hombres hay capaces de abusar de su poder? Muchísimos también. Siempre que hay alguien que tiene poder, siempre está el peligro de usarlo mal. Pero para mí Esteban no es solo el violento que abusa del poder, también es un hombre que no es capaz de hacer las cosas mejor, que no sabe pedir perdón y al que no le han enseñado a comunicarse. Entonces en el fondo es otra víctima también. En la película hay una escena en la que ejerce una violencia insoportable y dolorosa, y eso es lo que hay que intentar evitar. No tanto que los Esteban no existan, sino que los que existan no hagan eso.

Rodrigo Sorogoyen, junto a Vicky Luengo, una de las protagonistas de 'El ser querido' / Rocco Spaziani

Una de las escenas más comentadas de la película ha conseguido que los espectadores experimenten la comedia y el terror. ¿Cómo se consigue que dos géneros tan contrapuestos se compenetren tan bien en una única escena?

Hay veces que las cosas salen casi por magia, aunque evidentemente todo es construido, todo es manual. Pero te lo vas encontrando en montaje. Evidentemente, el objetivo era ese, la escena está escrita así, pero no sabíamos que el espectador se iba a reír tanto. Tú tiras los dados, intentas mover cosas y de repente te das cuenta de que este actor se está riendo y también lo estoy haciendo yo en rodaje. Como siempre es en el cine, en una mezcla de procesos y de trabajo de seres humanos distintos y en un trabajo de muchos meses. Lo que hemos terminado montando Alberto y yo, está rodado seis meses antes. Y está escrito tres años antes. Es bastante mágico que ocurra, la verdad.

Raúl Arévalo me comentó que era una de las mejores películas de las que había formado parte. ¿Crees que es tu mejor obra?

Creo que es la película más compleja y más difícil que hemos hecho y por lo tanto creo que es la que más valoro en cuanto al riesgo. Dentro de 20 años ya me preguntaré cuál es mi mejor película para mí, que no se cuál será, pero sí me parece la más complicada que hemos hecho y donde más nos hemos arriesgado.

No me gusta que me guste tanto el fútbol Rodrigo Sorogoyen — Director de 'El ser querido'

Ahora que hablas de riesgo, ¿es este el camino que vas a seguir?

Seguro que sí, siempre es el camino. Siempre lo ha sido. Creo que 'Que dios nos perdone' tiene algo de novedoso, 'El Reino' es arriesgada, 'Madre' es arriesgadísima y 'As Bestas', aunque ha acabado siendo una película comercial, es muy arriesgada. Siempre intentamos arriesgarnos, la verdad (risas).

Hace unos años, comentabas que trabajar con Javier Bardem era un sueño. ¿Ahora qué? ¿Cuál es el siguiente?

Siempre tienes sueños, siempre quieres más. Javier Bardem, como actor, es un sueño cumplido y no tengo otro. Me encantaría trabajar con muchos actores, pero no son un sueño. Hablo más de contar historias, tengo el sueño de contar una película sobre la Guerra Civil, por ejemplo. Eso es un bonito sueño.

Bayona también comentó algo así.

¿Sí? Mira, a ver si la hago antes (risas).

¡Que no pase como con 'Sentimental Value'!

Claro, me va a pasar, me va a pasar (risas).

Rodrigo Sorgoyen, junto a Victoria Luengo y Javier Bardem / Doug Peters

Ahora que comentabas tu sueño de contar historias, ¿de dónde nace la inspiración para encontrar las ideas? ¿Inspiración personal, libros...?

Inspiración personal. Creo que trabajo muy poco las referencias. Me sirven más los libros y las películas cuando ya sé la historia que voy a contar. Pero no es que yo lea un libro y se me ocurra una película, que es lo que me has preguntado. La película surge de ver la vida, de leer una noticia, de ver a una persona en un bar, de ahí nacen las ideas.

También debo felicitarte por otro asunto. 'El ser querido' ha sido preseleccionada como representante española a los Premios Óscar 2027. ¿Os veis con posibilidades?

Claro que me motiva. Sería la hostia. Opciones hay, por supuesto. Creo que 'La bola negra' también tiene muchas opciones. Y 'Los domingos', siendo una película que me fascina, pero al ser del año pasado puede que tenga pocas. Creo que son tres grandes opciones. Me encantaría. Si salimos somos muy buena opción, porque está Javier Bardem.

Estoy muy ilusionado con nuestro Barça Rodrigo Sorogoyen — Director de 'El ser querido'

En varias de tus obras, los personajes compiten entre sí para lograr sus objetivos. ¿Te consideras una persona competitiva?

Sí, lo soy. Me gustaría serlo menos. La competitividad para el deporte está muy bien, pero para la vida no mola. Supongo que no todo es blanco y negro, desarrollas ciertas cualidades que te sirven en la vida, pero no está bien ser competitivo.

Como bien dices, la competitividad es un elemento que va de la mano con el deporte. ¿Crees que cine y deporte tienen algo en común?

Tienen algo en común, pero lo que tienen en común no me gusta. No debería ser así. Dedicarse al cine no debería tener nada de la palabra éxito ni de la palabra fracaso, ni de la palabra competición. Evidentemente, la sociedad sí ha hecho que compartan. Es algo que no me gusta nada.

Me encanta Catalunya y todo lo catalán Rodrigo Sorogoyen — Director de 'El ser querido'

Sin embargo, te gusta el fútbol.

Sí, soy culé total. Soy antimadridista total. No puedo con Mourinho, no puedo con Cristiano Ronaldo. Soy fanático de Messi, evidentemente. Y estoy muy ilusionado con nuestro Barça. Habrá que ver si se gana la Champions, pero Rodri, Pedri y Lamine son todos buenísimos. En el colegio me decían que lo hacía para llevar la contraria y les respondía que sí, pero que me daba igual (risas).

¿Viviste el Mundial de la misma manera que Javier Bardem?

De la misma manera no (risas). No me gusta que me guste tanto el fútbol. Mueve ciertas cosas que me genera mucho rechazo, como el dinero. Mundiales como en Catar, con toda esa gente que murió construyendo estadios, Estados Unidos que es algo por y para Trump. No vi todos los partidos del Mundial, los que vi los disfruté mucho evidentemente y semifinal y final me los tragué enteros. Vi dos partidos de Argentina que no he podido disfrutar más viéndolos con argentinos, tanto el de Inglaterra como el de Egipto. Ese lo vi con argentinos y estaban gritando y efusivos. También soy argentinófilo, igual que soy catalanófilo, porque me encanta Catalunya y todo lo catalán y todo lo culé. No creo que tenga que ver Messi, pero me encanta Argentina, me encantan los argentinos, detesto a Milei evidentemente, pero lo argentino me fascina.

¿Y ahora qué? ¿Estás ya inmerso en tu siguiente proyecto? ¿Sueles solapar?

Solapo siempre. Es como soy, no puedo evitarlo y tiene su parte mala. Envidio al director que está cuatro años con su película y solo con esa película. Luego tiene tiempo de ir a festivales, cosa que yo no puedo hacer porque estoy ya en otra cosa. Pero también tiene su parte positiva y es que hago más cosas. Es la única manera de poder hacer todas las ideas que tengo. Soy una persona con muchas ideas, con muchas futuras y deseables películas. Entonces la única manera es solapar y ahora estoy con ello.

Comentabas en una entrevista que estás algo cansado de las series, así que entiendo que tu próximo proyecto es una película.

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Así es. Es correcto.