Las redes estallan tras una pregunta incorrecta en 'El Cazador': "Dados trucados"

'El cazador' es un concurso presentado por Rodrigo Vázquez en el que cuatro participantes anónimos se unen para enfrentarse al cazador: uno de los concursantes legendarios de la televisión, que evitará que se lleven el gran premio final.

Los participantes podrán enfrentarse a Erundino Alonso, uno de los componentes del grupo de 'Los Lobos', que participaron en 'Boom' y ganaron el mayor bote de la historia de la televisión; a Lilit Manukyan, Orestes Barbero o Paz Herrera, que participaron en 'Pasapalabra'; o a Ruth de Andrés, una de las caras más conocidas de 'Saber y Ganar'.

En uno de los últimos programas se formuló una pregunta que, según Néstor F. Marqués, que lleva la cuenta 'Antigua Roma al Día' de X (antes Twitter), la dieron por válida cuando era incorrecta.

La cuestión era: "Según recoge la historia de los calendarios, ¿por qué pasó agosto a tener 31 días como julio, en el Imperio Romano?". A esto, el concursante declaró no tener "ni idea", pero Erundino declaró: "Puede ser la voluntad de César porque Julio puede llamarse así por Julio César".

El cazador explicó que el calendario había sufrido muchos cambios: "Julio César hizo uno de los más importantes y, de hecho, se llamó durante siglos el calendario Juliano (...) Julio se lo dedicó su sobrino nieto, pero Octavio Augusto tenía mucho ego y debió pensar que no podía tener 31 días el mes de su tío y el dedicado a él menos. Entonces subió agosto a 31 días y se lo quitó a febrero, que entonces tenía 29 días salvo los bisiestos".

Néstor F. Marqués ha asegurado a través de X, que la respuesta no es correcta: "Me temo que el jugador ha dado la respuesta correcta y le habéis dicho que ha fallado. Además, el Cazador ha dado después una explicación ficticia surgida (como mínimo) en el s.XIII. Esto hay que arreglarlo".

El especialista ha explicado la solución: "Fue la reforma juliana la que dio a agosto sus 31 días. Es decir, que fue Julio César quien lo hizo a través del matemático Sosígenes de Alejandría".

Aun así, el usuario ha explicado que entiende el error, que es totalmente normal fallar en temas tan difíciles: "Lo tiene cualquiera y más en un tema tan complejo como el calendario romano. Sin embargo, es importante corregirlo para evitar que se extiendan bulos como este y, especialmente, porque el jugador ha dado la respuesta correcta y le habéis dicho que ha fallado".

Algunos usuarios han estallado en redes sociales tras lo ocurrido: "Las veces que he visto ese programa me da la sensación de que la banca juega con los dados trucados", "No deberían permitirse tales fallos en un programa cultural de este calibre", o "Creo que como mínimo deberían volver a dar una oportunidad al concursante".