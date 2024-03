Las redes estallan al enterarse de cómo es en realidad la alfombra roja de los Oscars: "Trampantojo holywoodiense"

La gala de los Oscar 2024 se celebró en la noche del domingo 10 de marzo. La cita tuvo lugar en el conocido Dolby Theatre del Ovation Hollywood, sitio en el que se resaltó el desempeño de los actores, directores, vestuario, guion y banda sonora de la industria.

Lo cierto es que de la pasada gala de los Oscar se va a seguir hablando durante mucho tiempo gracias a la maravillosa actuación de Ryan Gosling en la canción de I'm just Ken, el desnudo integral de John Cena o la recogida del premio a mejor actriz principal de Emma Stone.

En las redes no se para de habla de la gala pero por otro motivo, y es que algunos usuarios se han llevado las manos a la cabeza al enterarse de dónde se celebran realmente los Oscar y cómo los planos de las cámaras de televisión pueden dar lugar a sentimientos de engaño.

Vas a flipar cuando te enteres de que la alfombra roja de Los Oscars en realidad atraviesa un centro comercial tapado por cortinas hasta llegar al Dolby theater. Trampantojo holywoodiense pic.twitter.com/6iMdTNgBMK — Joaquín Talaya (@Joaquintalaya) March 10, 2024

Y es que, como bien muestra este usuario en la red social 'X', la alfombra roja que todos vemos tan glamurosa, en realidad pasa por mitad de un centro comercial cuyas tiendas se encuentran a plena vista de todos. "Estuve en septiembre y tal que así es la entrada del Dolby Theatre", mostraba otra usuaria de 'X'.

Estuve en septiembre y tal que así es la entrada del Dolby Theatre 🙂 pic.twitter.com/WL8IJW78ok — Oriol (@oriolmagrane) March 10, 2024

En la red social no han tardado en escucharse las reacciones a este descubrimiento y es que muchos usuarios resaltan además la "dudosa fama del barrio". "A mí se me cayó un mito al verlo, en el centro comercial como bien dices, pero me dio más lástima ver los personajes caracterizados que había en la entrada, recuerdo un Chaplin y un Hulk con menos gracia que el Chucky de la Puerta del Sol. Todo el glamour por los suelos", comenta un usuario.