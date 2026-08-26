Barcelona ya cuenta los días para conocer al nuevo campeón de Red Bull Dance Your Style España 2026. El próximo 5 de septiembre, la Sala Apolo se convertirá en el epicentro del street dance nacional con una Final Nacional en la que 16 de los mejores bailarines del país competirán por el título. La improvisación, la musicalidad y, sobre todo, la conexión con el público serán las claves de una competición en la que nada estará decidido de antemano.

El ganador será elegido directamente por el público y obtendrá además un billete para representar a España en la Final Mundial de Red Bull Dance Your Style, que se celebrará el 24 de octubre en Zúrich.

El camino hasta Barcelona ha pasado por Madrid y Sevilla, donde se han repartido las primeras plazas para la gran final. Winston se llevó la victoria en la capital tras imponerse a Kenan, mientras que Anubis fue el vencedor de la clasificatoria sevillana después de superar a P. Vibes.

Junto a ellos, los cuatro clasificados de Madrid —Winston, Kenan, Andrea y Sarita— y los cuatro de Sevilla —Anubis, P. Vibes, Karel y Angelock— ya tienen asegurado su sitio en Barcelona. A este grupo se sumarán cuatro bailarines invitados, Sifer, Panda, Sofía Mae y Nahiel, y otros cuatro que serán seleccionados por los jueces durante la jam previa a la Final Nacional.

BARCELONA, ANFITRIONA Y ASPIRANTE

La propia escena urbana barcelonesa tendrá la oportunidad de entrar en la competición. Antes de que arranque la Final Nacional, a partir de las 18:00 horas, la Sala Apolo acogerá una jam previa en la que los bailarines podrán demostrar su talento. Los cuatro mejores conseguirán una plaza para competir directamente por el título nacional.

Red Bull Dance Your Style ya tiene finalistas: Barcelona decidirá al nuevo campeón nacional / Red Bull

A partir de las 20:30 horas comenzará la gran batalla. El formato mantendrá intacta la esencia de Red Bull Dance Your Style: batallas 1 contra 1, categoría mixta y todos los estilos, sin coreografías preparadas y con una regla fundamental: el público decide quién avanza.

Aplausos, gritos y manos al aire serán el termómetro de cada enfrentamiento. Los bailarines tendrán que emocionar, sorprender y conectar con los asistentes para seguir avanzando en una competición donde la técnica ya no es suficiente.

Además, los dancers deberán enfrentarse a uno de los grandes retos del formato: no sabrán qué canción sonará hasta el momento de la batalla. Especialistas en estilos como popping, afrodance, voguing, house, locking, waacking, hip-hop o dancehall tendrán apenas unos segundos para reaccionar, interpretar la música y demostrar su personalidad sobre la pista.

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Barcelona ya está preparada. El 5 de septiembre, solo uno será elegido por el público como el nuevo rey del street dance español.