Red Bull Batalla revela a sus 64 aspirantes: arranca el camino hacia la Final Nacional de Barcelona

Comienza un nuevo capítulo de Red Bull Batalla con los mejores talentos del rap improvisado en España. La competición más exclusiva de freestyle a nivel internacional coronará al futuro rey en una edición histórica que celebra dos décadas de rimas. Esta temporada se enfrentarán sobre los escenarios 64 aspirantes, de los que solo 16 competirán en la Final Nacional de 2025, que se celebrará el próximo 19 de julio en Barcelona en la explanada del Hotel W (Espai Nova Bocana).

Los amantes del freestyle podrán volver a conectar con la frescura de las rimas, las ágiles réplicas y la emoción de las mejores batallas en formato one to one. La 20º edición de Red Bull Batalla arranca con las clasificatorias regionales en busca del nuevo rey patrio del freestyle. La primera parada será el 7 de junio en Gijón, seguida de la segunda regional en Málaga el 15 de junio.

Más de 1.300 aspirantes enviaron sus candidaturas durante el plazo de inscripción. Un jurado de expertos en hip hop y rap improvisado han seleccionado a los 64 aspirantes que se medirán en las regionales por la calidad de sus rimas y el ingenio de sus versos. En este grupo de MCs se encuentran veteranos del freestyle y nuevas promesas de la cantera española. Entre ellos, destaca el esperado retorno de la leyenda del freestyle Bnet, campeón internacional de 2019, tras varios años alejado de los escenarios.

Las entradas para vivir la cita más épica del freestyle en España, la Final Nacional de Red Bull Batalla 2025 en Barcelona el 19 de julio en la explanada del Hotel W (Espai Nova Bocana), ya están disponibles en DICE.

CAMINO HACIA LA ÉLITE DEL FREESTYLE

La primera parada de las clasificatorias regionales será el 7 de junio en Gijón con: Bnet, Mike Shinobi, Fabiuki, SRK, Alambur, Mister Ego, Babi, Layto, Segrelles, Le33, Titus, Vivi, Botta, Tase, Ander2k, Navas, Dani VK, JDR, Viti, Martin, Nacho LCM, Doshka, JMD, Sozat, Adriana, Wyse Spiegel, Iban, Fossas, Owen, Jorge Mauro, Varo y Mibas.

La siguiente parada será en Málaga el 15 de junio donde se verán las caras: Jesús LC, Mounts, Peret, BTA, Sawi Elekipo, Nocre, NQP, Crono$, Hander, Kharma, AFE, Lgido, Kavron, AJC HOB, MrAaron, Krisan, Zetazayas, Pitu Dood, Mestizo, Niki, CDFLEX, IvanK, Nez, Dr. Filtros, Gerdo, Belico, PJ, Ripper, MDU, Estrella BZT, TMS Dry Gyn.

Estos profesionales del rap improvisado se disputarán el pase a la Final Nacional, donde les tocará medirse con la medalla de plata de la edición de 2024, Alek, y los semifinalistas, Baron y MNAK. Las batallas regionales comenzarán a las 19h y el acceso será limitado según orden de llegada, lo que hará del espectáculo un encuentro cercano entre aficionados del freestyle y los talentos, vestidos por la marca de ropa urbana Polinesia para celebrar esta gran ocasión.

La final nacional de Red Bull Batalla 2024 / Red Bull Batalla

20 AÑOS DE RIMAS E IMPROVISACIÓN SOBRE LOS ESCENARIOS

Red Bull Batalla celebra 20 años de una de las competiciones más importantes y emblemáticas del freestyle en la comunidad hispanohablante. Desde su inicio, ha sido el escenario donde se han forjado las carreras de innumerables MCs, quienes han dejado su huella con rimas improvisadas y batallas que han trascendido fronteras.

A lo largo de estos 20 años, Red Bull Batalla se ha consolidado como el evento que reúne a los mejores exponentes del freestyle, creando una comunidad global de seguidores y MCs. Este aniversario, que culmina con Red Bull Batalla Nueva Historia en Argentina, no solo celebra la historia de la competición, sino también la cultura del freestyle, la pasión por el rap y el talento que sigue surgiendo cada año. Con un legado tan grande, la temporada 2025 promete ser épica.

LA FINAL INTERNACIONAL VIAJA A CHILE

En 2026 la Final Internacional de Red Bull Batalla viajará a Chile para coronar al nuevo mejor freestyler del mundo. Han pasado cuatro años desde que el país acogió su última Final Internacional donde la élite del rap improvisado vio a Aczino hacerse con el bicampeonato internacional. Un hecho que ya forma parte de la historia de Red Bull Batalla, ¿quién será la siguiente leyenda del freestyle?