Rectangle, La esencia del Mediterráneo reinventada a nuestro antojo

En Carrer Sepúlveda 23 nace Rectangle: un restaurante donde la cocina mediterránea se libera de corsés. Una carta viva, espontánea, que cambia a placer y se alimenta del mejor producto de temporada de Barcelona. Pequeños proveedores, brasas que susurran y una propuesta donde todo puede pasar... y todo sabe mejor.

Un lugar para quienes buscan calidad real en un ambiente rústico y moderno, sin etiquetas. Bandejas de aluminio, pinchos que cuentan historias, vinos que fluyen como la conversación. Rectangle es mucho más que un restaurante: es la cocina en su forma más honesta.La filosofía de Rectangle se basa en respetar el producto y su momento. Aquí no hay normas fijas ni calendarios impuestos: cambiamos la carta cuando el mercado y la temporada nos inspiran.

Creemos en una gastronomía que no busca la perfección forzada, sino la autenticidad que nace de cocinar lo que toca y como toca. Nuestra apuesta es clara: ofrecer una cocina de gran nivel, pero accesible. Que la calidad no esté reñida con el precio justo. Que comer bien no sea un lujo, sino una experiencia diaria. Que cada visita a Rectangle sea diferente, pero siempre memorable.

Rectangle es también la historia de tres personas que coincidieron en Palo Verde: Martí y Carlos, cocineros que comparten pasión y mirada, y Marco, sumiller que entiende el vino como una extensión del plato. De esa conexión, de esa manera de entender la cocina y la sala como un mismolenguaje, nace Rectangle: un espacio donde todo fluye de manera natural, donde el producto manda, y donde cada bocado tiene algo que decir.