La razón por la que Martin Scorsese no acude al cine a ver sus películas

Es habitual que numerosos artistas de la cinematografía y la televisión, disgusten de sus trabajos en pantalla después de haber trabajado en ellos. Esto es lo que le sucede a Martin Scorsese, el aclamado director de cine que ha vuelto a ser nominado en los Oscars este 2024 por 'Los asesinos de la luna'.

El director no disfruta de la experiencia cinematográfica en las salas de cine. Así lo ha revelado en la revista 'Variety', donde se queja de que la gente "habla y se mueve mucho" en las salas, un comportamiento que le impide sentirse cómodo y volcar todos sus sentidos en el desarrollo de la historia.

"Yo soy bajo y siempre se me pone delante una persona grande. Me pasa lo mismo con Broadway, no puedo ir al teatro. Siempre hay alguien delante de mí y no puedo ver el escenario o escuchar el espectáculo", contaba. Aunque siempre puede sentarse un par de filas más atrás, denuncia que "la audiencia se está volviendo un poco más ruidosa de lo que era".

Sin embargo, añade que: "O quizá siempre ha sido como en los 50, cuando solíamos gritar a la pantalla". De cualquier manera, el formato que más disfruta ahora es el IMAX, sobre todo ahora que se está haciendo más mayor. Finalmente, aunque admite que no le agradan las sesiones "normales", reflexiona que: "para mí es muy importante apoyar las películas mientras están en pantalla grande. Solo que me espero un poco".