Raúl Arévalo, actor: "Es fascinante que Quini perdonara a sus secuestradores"

Raúl Arévalo (Móstoles, 1979) es uno de los actores referencia del panorama español. En uno de los proyectos que salen a la luz este año, y no son pocos, encarna a uno de los secuestradores de Quini. Un episodio que tuvo en vilo al mundo del fútbol durante varias semanas y que forma parte del imaginario colectivo de los años 80. 'Por cien millones', la nueva miniserie de Movistar Plus, rememora un secuestro tan surrealista como traumático para los familiares del futbolista.

¿Qué te hace aceptar un papel controvertido como el de un secuestrador de Quini?

Yo siempre había escuchado hablar de la historia de Quini, me parecía una historia muy chula para contar. La conocía de oídas, no sabía los detalles. Yo pensaba: «Ojalá se hiciera una serie o película de esto, porque mola», y luego me la propuso Nacho García Velilla, y fue para mí muy importante saber quién iba a ser mi compañero y saber que lo iba a hacer con Vito Sanz. Yo a Vito le conozco de hace 20 años por lo menos, tenemos muchos amigos en común, pero nunca habíamos trabajado juntos. Entonces, cuando me dijeron de hacer esto y junto a Vito, fue para mí un aliciente fundamental.

Poster de la miniserie 'Por cien millones' / Movistar+

Últimamente están de moda las series (o miniseries) que tratan hechos históricos en España, como 'Por cien millones' o 'Anatomía de un instante'. ¿Qué hay de importante en recordar?

Por una parte, para mí lo más importante es poder contar nuestras historias y hablar de nuestra historia en general para saber de donde venimos, lo que somos, e incluso saber hacia dónde vamos y no repetir determinadas cosas. Y luego, por otra parte, porque hay algo en estas historias que forman parte de nuestra idiosincrasia y hacen que a la gente le guste verlas. Tenemos muchísimas historias, tanto de la España más negra como de la más divertida. Hasta hace no tanto, a veces escuchaba que la gente se aburría, que quería ver cosas americanas. Y eso es mentira. Luego las películas españolas más taquilleras han sido las películas más españolas de todas, ¿no? Desde las comedias, como 'Ocho Apellidos Vascos' o 'Torrente', 'Los otros lados de la cama', 'Días de fútbol'... ves las listas de las películas más taquilleras de la historia de España y no pueden ser más 'Marca España'. Aquí, en este caso o en 'Anatomía de un instante', son dos historias, una más pequeña y otra más grande como la del 23-F, que cuentan una parte muy importante de nuestra historia y que creo que ya va siendo hora de que se lleven a cabo. Todavía quedan muchas por contar.

¿Qué te parece más alucinante a la par que surrealista: que secuestraran al pichichi de la competición o que el fútbol siguiera como si nada?

Ambas. Yo quiero pensar que, hoy en día, evidentemente si pasara algo así, que esperemos que no pase nunca, sí que el fútbol se detendría. Creo que en ese sentido, hemos evolucionado. Secuestrar a alguien es una auténtica locura, por parte de unos señores que, por el hecho de verse apurados de dinero, se les ocurra emular a terroristas que secuestraban a gente. Me parece igual de loco. También se debe entender, no por ello justificar, que forma parte de una época muy convulsa, donde vivíamos en una España un poco complicada.

Quini finalmente opta por perdonar. ¿Tú lo hubieras hecho?

No lo sé. No tengo ni idea. Ahora, es fascinante que Quini les perdonase. Dice mucho de lo buena persona que era.

Hoy en día, si pasara algo así, el fútbol se detendría Raúl Arévalo — Actor

¿Es inevitable sentir una cierta empatía hacia los secuestradores?

Según está hecha la historia, y al ser una comedia, inevitablemente imagino que puede ser. Aun así, una cosa que he dicho en muchas entrevistas es que por mucho que esto sea una comedia negra, estamos hablando de un secuestro, de un trauma familiar. Nosotros hemos estado con los hijos de Quini y vinieron a hacer un 'cameo' en la serie y para ellos fue un trauma. Para una madre que no sabe si a su marido le va a volver a ver, si lo van a matar o que está pasando con él durante 29 días o un mes es un gran trauma. Por mucho que esto sea una comedia negra, y la serie sea como es, no hay que olvidar que no tiene ni puta gracia, que es una barbaridad. No se puede justificar por mucho que a los secuestradores les fuera mal la vida. No quiero frivolizar como actor, a la hora de hacer una entrevista, sobre este caso. La serie te habla de la condición humana y lo peor de ella, aunque sea desde la comedia, y es interesante.

La propia familia ha afrontado esta serie de una manera agridulce.

En el proceso de escritura, Nacho les llamaba y les escribía, incluso han hecho el cameo. Saben la serie que es y todo, pero no he hablado detenidamente con ellos. Por respeto a ellos y teniendo un poco de empatía, y como actor y miembro del equipo de esta serie, también digo que está hecha desde el máximo respeto y sin ánimo de no frivolizar sobre un tema tan doloroso y traumático como debió ser el secuestro de su padre.

Comentabas antes que conocías la historia de Quini. ¿Has seguido el fútbol de una manera activa?

Antes era muy futbolero, de pequeño jugaba mucho y de adolescente, hasta los 18 o 20. Luego tuve una época en la que me dio bastante más igual, y ahora lo veo por puro entretenimiento. Lo veo, pero hay muchas cosas en el fútbol que no me gustan. No es que vea cualquier partido de fútbol. Yo soy del Madrid, pero soy un madridista de los que, por ejemplo, les gusta mucho el Barça. No soy ni 'anti Barça' ni 'anti Atlético'. Me gusta mucho cuando un equipo juega bien. A ese nivel de futbolero soy.

Raúl Arévalo, en su papel en 'Por cien millones' / Movistar+

¿Sigues algún otro deporte, más allá del fútbol?

El tenis, para torneos importantes. No soy de motos ni de coches, el baloncesto si es alguna final... bueno, en las Olimpiadas veo todo. Veo todos los deportes que no sé ni qué son. Desde pequeño he hecho eso. Luego ya no veo nada hasta los siguientes Juegos, ni siquiera me interesan esos deportes.

Quini era un jugador muy especial. A día de hoy, ¿quién te lo parece a ti?

Me fascina Pedri, por ejemplo. Mbappé me cae bastante bien y me gusta mucho como futbolista. No puedo evitar diferenciar. Hay jugadores que me caen mejor y que me caen peor. Mbappé me cae muy bien, no sé cómo es ni le conozco, pero la energía que me da, me cae muy bien.

¿Hay algún jugador que te caiga mal entonces?

No te lo voy a decir. Claro, muchos. Sobre todo por cómo se comportan en el campo. Cuando digo que un jugador me cae bien, pienso en Hector Bellerín, Borja Iglesias... una vez conocí a Borja y me cayó realmente bien. No comparto mucho con la gran mayoría de futbolistas, lo primero por la edad, porque cuando los idealizamos y los vemos en esos estadios de 100.000 personas y vestidos con la camiseta de tu equipo, de repente los ves como más grandes. Luego los conoces y son como tu primo de 18 años, ¡porque tienen 18 años básicamente! ¡Los ves y piensas qué pequeños son! ¡Son niños pequeños! Esto siempre me ha impresionado cuando he conocido a alguno. Entonces, no es que me caigan bien o mal, son muy jóvenes y no les voy a juzgar. Les queda mucho por madurar.

Cuando digo que un jugador de fútbol me cae bien, pienso en Hector Bellerín o Borja Iglesias Raúl Arévalo — Actor

¿Crees que la polémica se ha comido una parte del deporte?

Imagino que depende más del medio que escuches y leas. Intento escuchar y leer a gente que habla de deporte. Está claro que luego cuando vas al campo, hay sectores que están más por la polémica que por el partido. Así que depende.

No puedo evitar preguntarte por 'El ser querido', la próxima película de Rodrigo Sorogoyen de la que formas parte. ¿Estás ilusionado?

Hago un personaje secundario ahí, pero simplemente en un rodaje de Sorogoyen ya aprendo mucho como cineasta y como actor. Ir allí a ver cómo trabajaba con Victoria Luengo y Javier Bardem, los dos protagonistas, me pareció un lujo. Eso a título personal. Luego, soy muy amigo de él y le quiero mucho. Y luego, aunque suene un poco feo decirlo, he visto la película y como mi participación en la película es menor en cuanto a que es un personaje secundario, a pesar de la importancia que tiene, puedo decir de forma objetiva que la película es increíble. Estoy deseando que la vea la gente porque es un peliculón.

Cuando salió a la luz 'Valor Sentimental', se comentó que la trama era idéntica a la que estabais trabajando en 'El ser querido'.

Cuando vimos lo de 'Valor Sentimental' y leímos la sinopsis, «un director que quiere hacer una película y su hija actriz», dijimos «no puede ser». Eso lo comparte, pero igual que una serie de policías que investigan un caso de dos niñas que desaparecen. Lo comparte por otro lado.

Por tanto, merece la pena ver 'El ser querido', aunque se haya visto 'Valor sentimental' previamente.

Vale la pena y estoy seguro que la gente va a ir a verla. Es que pocas veces haces películas que digas «¡Qué buena es!». Hace un par de meses, cuando la vi en un pase de equipo, pensé «Madre mía, qué bueno».

¿Puede ser una de las mejores en las que hayas formado parte?

Es que tampoco quiero mojarme en eso, pero está en el grupo de las mejores, sin duda.

Si no me equivoco, ahora estás en otro rodaje. ¿Qué te traes entre manos?

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Estoy terminando una serie con la productora 'Caballo Films'. Es la primera serie de Isabel Peña, guionista de Rodrigo Sorogoyen, como 'showrunner'. Ella es la creadora y guionista, junto con Eduardo Villanueva, y han dirigido junto a Elena Martín y Sandra Villanueva, que son dos directoras maravillosas. Llevamos seis meses rodando una serie que se llama 'El castillo' y va sobre explotación sexual y del mundo de la noche.