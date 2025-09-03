Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

Música

Radiohead ofrecerá cuatro conciertos en Madrid en noviembre, los únicos en España, dentro de su corta gira europea

La banda de Thom Yorke y Johnny Greenwood llevaba siete años alejada de los escenarios

Thom Yorke, durante un concierto de Radiohead en 2017.

Thom Yorke, durante un concierto de Radiohead en 2017. / Nigel Roddis

Jacobo de Arce

Madrid

La banda británica Radiohead ha anunciado que ofrecerá cuatro conciertos en Madrid en dentro de la corta gira que hará por diferentes países europeos a final de año. Será los días 4, 5, 6 y 8 de noviembre en el Movistar Arena.

La gira comprenderá un total de 20 conciertos que tendrán lugar en cinco ciudades de Europa: además de Madrid, Bolonia, Londres, Copenhague y Berlín.

En un mensaje a sus fans hoy, Philip Selway, batería de la banda de Radiohead ha comunicado lo siguiente: "El año pasado, nos reunimos para ensayar, solo por el gusto de hacerlo. Después de una pausa de siete años, se sintió muy bien volver a tocar las canciones y reconectarnos con una identidad musical que se ha alojado en lo más profundo de nosotros cinco. También nos hizo querer tocar algunos shows juntos, así que esperamos que puedas asistir a una de las próximas fechas. Por ahora, solo serán estos, pero quién sabe a dónde conducirá todo esto".

Las entradas se podrán comprar a partir del viernes 5 de septiembre en radiohead.com.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Joaquín desvela con qué famosa haría un trío en frente de su mujer Susana, en 'El Hormiguero': 'Decidimos que sí que podíamos
  2. Cristóbal Soria destapa el motivo real de la nueva canción de Sergio Ramos: 'Está tieso
  3. Así es el radical cambio físico de Dwayne 'La Roca' Johnson y las redes alucinan: 'Es la mitad de lo que era
  4. Gabriel Rufián dicta sentencia sobre lo que ocurrió en la entrevista de Pedro Sánchez
  5. Un cerrajero alerta de la poca seguridad que ofrece este tipo de cerraduras muy habituales en España: 'Yo de vosotros cambiaría el bombín cuanto antes
  6. Sale a la luz la opinión de Isabel Pantoja sobre la expareja de Kiko Rivera
  7. La irreverente declaración de la rapera Cardi B ante un juez en EE.UU. que ya es viral: 'Le estaba llamando zorra
  8. El herido del accidente del derbi recibe el alta después de cuatro meses

Radiohead ofrecerá cuatro conciertos en Madrid en noviembre, los únicos en España

Radiohead ofrecerá cuatro conciertos en Madrid en noviembre, los únicos en España

Carla Simón: "Mi madre dejó la heroína y me tuvo a mí, aunque luego llegó la putada del sida"

Carla Simón: "Mi madre dejó la heroína y me tuvo a mí, aunque luego llegó la putada del sida"

La Fiscalía pide dos años de cárcel para el organizador del Mad Cool por exceso de ruido

La Fiscalía pide dos años de cárcel para el organizador del Mad Cool por exceso de ruido

Sale a subasta una 'playa' de Sorolla que no se veía desde 1909

Sale a subasta una 'playa' de Sorolla que no se veía desde 1909

John Boyne: "No me molesta haber ofendido a algunos a lo largo de mi carrera; prefiero ser ese tipo de escritor"

John Boyne: "No me molesta haber ofendido a algunos a lo largo de mi carrera; prefiero ser ese tipo de escritor"

Miquel Aparici, el escultor que da vida a la chatarra en forma de animal: "Me defino como un Diógenes pijo"

Miquel Aparici, el escultor que da vida a la chatarra en forma de animal: "Me defino como un Diógenes pijo"

El Roig Arena abre sus puertas en Valencia para codearse con los grandes recintos de Europa

El Roig Arena abre sus puertas en Valencia para codearse con los grandes recintos de Europa

De cháchara con los amigos Sofia Coppola y Marc Jacobs en Venecia

De cháchara con los amigos Sofia Coppola y Marc Jacobs en Venecia