“El Racing de Ferrol hermana izquierdas y derechas”

El cantante gallego anda de gira presentando su nuevo disco titulado ‘Lúa’. Un trabajo en el que se ha vaciado física y mentalmente con un estilo marca de la casa. Compartimos con Andrés Suárez una charla distendida y profunda en la que hablamos de su carrera musical, así como de pasiones deportivas. No es un futbolero declarado, pero profesa una gran admiración por el Racing de Ferrol, el equipo de su tierra, que logra hermanar pensamientos políticos muy diversos.

Andrés, siempre empezamos este ciclo de entrevistas con idéntica pregunta. Deportivamente hablando, si tuviese que hacer un paralelismo, ¿en qué momento se encuentra su carrera?

Ya quisiera yo, pero andaría cercano a mi amada Teresa Portela, la piragüista y medallista olímpica, o bien de mi padre cuando agarra el kayak en aguas bravas. Remo constantemente. Como hijo y nieto de marineros si no encuentro paralelismos con el mar estoy listo. Este oficio va de eso porque la propia industria musical ya ni sabe qué es pues cambia de escenario cada dos semanas. Mi padre está como una puta cabra porque se mete en el mar en un kayak con olas de cinco metros y cuando el helicóptero acude a rescatarlo con el remo reniega y dice que no necesita ayuda.

Andrés Suárez está de gira para presentar su nuevo disco 'Lúa' / Vendaval Rubio

¿Qué es el mar para usted?

Infancia, olor, recuerdo, vida sin teléfono móvil, la sonrisa de mi madre y su barriga por dentro mientras cantaba ‘Yolanda’. Soy intenso ya sabes.

Presenta nuevo disco que lleva por título ‘Lúa’. ¿Cuál es la esencia?

Sigamos con esta travesía marítima que hemos empezado y me gusta porque, desde que vivo en Madrid, echo de menos remar. El disco es una travesía oscura, de agua negra en una noche sin estrellas. ¡Soy de Pantín y del 83, carajo! Si en esos años hablabas de salud mental, de psicólogos, en el pueblo te llamaban loco o ‘tolo’, te apartaban del grupo y te aislaban por enfermo. Ahora se puede hablar y vengo de una depresión, de una travesía muy oscura y resulta que me di la vuelta, había luces en puerto y me estaban esperando con música de orquesta para bailar. Empecé 2024 jodido, el 25 fue aún peor por culpa de una ruptura muy traumática, difícil y dolorosa. No soy original.

Dicen que el amor te lo da todo y te lo quita todo.

Absolutamente. En la vida estás constantemente en estados de amor y desamor. Mi depresión fue de las de estar en casa en pijama, con las persianas bajadas y sin saber, ni qué día, ni qué hora era. En esa coyuntura se me ocurrió irme a México para enamorarme y me volví el tipo más cursi del mundo. Ahora ando más cerca de las luces y eso es ‘Lúa’. Soy sendas partes de la ‘Lúa’, la que fulge y la oscura. Estoy en puerto y cerca de que la orquesta de ponga a tocar. No soy sociólogo, pero desde la pandemia de 2020 todos perdimos y andamos demasiado tensos y creo que necesitamos más amor y más música que nunca. Nos iría mejor a todos. Ahora la gente en un festival salta y llora porque no podemos más. Esa evasión de la realidad que tanto nos defraudó es la cultura.

¿Cómo ve a la sociedad?

Estoy preocupado por los más jóvenes a los que hay que ayudar y no darles tanta caña porque crecieron con un tumor llamado algoritmo en la mano y les damos el Ipad en los restaurantes para que no molesten mientras comemos. Es por ello que ya no juegan en la plaza, ni van a la playa. Yo tocaba en bares donde se fumaba y no había móviles y me libré generacionalmente. Una cantante de 20 años me dijo el otro día llorando que su carrera estaba acabada porque la echaron de la discográfica por no tener ‘números’. Si yo te digo que no quiero vender discos sería un hipócrita, un déspota y un gilipollas, pero no hice ‘Lúa’ para estar en el número 1, lo hice para seguir aquí mismo dentro de 20 años. Los jóvenes cantautores no hablan de cine, no hablan de libros, solo de algoritmos. Eso no pasaba con los de mi quinta como Jorge Drexler o Eva Amaral. Ahora el talento cuenta menos. Si alguien piensa que con la IA y los ChatGPT se puede superar el ‘Mediterráneo’ de Joan Manel Serrat que conmigo no cuenten. Antes las discográficas cuando te sondeaban te decían “cántame y convénceme” y es lo que debería ser.

“Tengo grabado en la memoria un ‘hat-trick’ de Bebeto al Madrid en Riazor mientras comía empanada gallega con mi familia en la grada” Andrés Suárez

Marc Ros, cantante de Sidonie, dice que si no se quiere follar a un grupo tras verlos actuar un concierto es que no le ha llenado.

Yo trato de enamorar desde el escenario. Si alguien no mueve el ojo, la boca o le da un apretón en la mano al de al lado no me sirve y siento que he fracasado. Hay algo mucho más caro que el precio de la entrada, el tiempo de la gente que invierte en uno mismo. Estamos todos a una velocidad de locos. Un amigo que hace series en plataformas me decía que tiene que hacer auténtica mierda porque tiene que hacer en tres días lo que antes le llevaba tres meses. Hay demasiadas canciones sin que nos dé tiempo a escucharlas. Vamos a un concierto y lo grabamos en el móvil pero aspiro a que me miren a los ojos y sostengan la mirada. Estamos todos muy frágiles.

Tras este inicio de entrevista tan intenso intentemos bajar el ritmo si es que se puede. ¿Qué deportes practica?

Ahora hago surf-marinismo porque si entro en el mar nos vamos los dos abajo. Ahora en serio, era muy bueno surfeando de chico, básicamente porque en Pantín no había otra opción. El invierno allí era naturaleza pura y veía que el loco de mi padre cogía una embarcación enorme, le ataba cañas y entraba mar adentro a pescar surcando olas de dos metros. Eso me llevó al remo que me encanta. A base de conocer, comer, querer y conversar con mi admirada Teresa Portela vi realmente lo que es el entrenamiento de un deportista de élite. De lo que vemos un minuto en la tele detrás hay 16 horas de trabajo diarias y eso hay que comérselo y sufrirlo. Estoy cerca de la gente que me brinda mucha pasión durante un minuto, pero le dedica toda una vida a tu minuto.

¿Qué le aporta el remo?

Dejo el teléfono y escucho las vacas, los pájaros, los caballos salvajes trotar por las laderas y puedo ver desde el mar el Vixía de Herbeira que no es otra cosa que es el acantilado más alto del mundo. Por cinco minutos de conversación con mi padre surcando los mares te regalo todos los discos de oro y uranio del mundo. Si algo se vuelve atávico es cuando se está solo mar adentro con una persona. No ha habido mucho más deporte en mi vida porque mientras todos mis amigos jugaban a fútbol yo era el raro que quería escuchar a Los Secretos o Antonio Vega. Me equivoqué en haber sido tan radical porque mi juventud era de música o nada. No quería darle patadas al balón, me abstraía y encerraba en mi cuarto con mi ‘walkman’ y mi ‘discman’. Sólo hay una cosa por encima de la música en el mundo y no es otra que el humor porque ayuda a combatir la realidad. El humor es el lenguaje verdadero. Soy amigo de Juan Dávila porque se ríe de un cáncer, joder, consigue que alguien que se va a morir se ría con él. La música conecta, pero el humor nos salva.

¿Sigue algún deporte actualmente?

En el último partido de fútbol que vi en directo, el Deportivo de la Coruña, a los que felicito por el ascenso a Primera después de ocho temporadas en Segunda, jugaba Bebeto. Soy un desastre y no sigo mucho fútbol y me han metido en el camerino a futbolistas que me escuchan, pero ni sabían quiénes eran. Soy del Racing de Ferrol. No veo fútbol, pero si algo hay en Ferrol es que el tipo de la extrema izquierda y de la extrema derecha se besan en el bar y se abrazan cuando ganamos. En mi ciudad hay una tensión política histórica que no me gusta, pero los he visto abrazados cuando el Racing subió de categoría o cuando Iniesta marcó el gol que nos dio el Mundial.

“La música consigue conectarnos, pero el humor es lo que nos salva" Andrés Suárez

¿Qué le transmite el Racing de Ferrol?

Hermandad. Entra el de izquierdas, el de derechas, el rico, el pobre, el que se odia con tal o cual. Al final se invitan a cañas celebrando las victorias del Racing. Mi amigo Rulo me invita al fútbol y yo miro a la gente y todo lo que rodea a dicha ceremonia. Un día me llevaron al Bernabéu y estaba como un pueblerino en mi asiento mirando a todo menos a lo que pasaba en el campo.

Me han chivado que simpatiza con el Barcelona.

Cuando diga que me cae bien el Barça verás la que me cae porque vivo en Torrelodones. Me van a matar, pero a Barcelona le debo muchas cosas. Tocaba en el Metro y ponía mi ‘cd’ fotocopiado en el suelo para que la gente me escuchase y me dejase unas monedas.

¿Recuerda algún momento deportivo que le marcase?

Uno de los muchos ‘hat-tricks’ que logró Bebeto en Riazor. Creo que el rival era el Madrid porque consiguió varios, pero yo estaba allí con la empanada gallega y mi familia y lo importante no era el fútbol; era lo que suponía la ceremonia alrededor del partido y recuerdo esos momentos con mucho amor.

¿Cómo gestiona las redes?

Toda droga bien utilizada puede ser maravillosa, el problema viene cuando te destruye. De todas las Veladas Sonoras que has publicado apuesto lo que sea a que estoy en el top tres de los que han cerrado ‘afters’. Me bebí Madrid y me lo he pasado de puta madre. De todas las adicciones que te podría hablar del mundo de la noche solo hay una que me hace medicar: el móvil. Pero tienen cosas maravillosas que ayudan si se usan bien. Lo que dejé en mi vida es porque me sentaba mal.

¿Qué parte deportiva tiene el componer? Tiene usted pinta de vaciarse mientras lo hace.

Te juro que cuando termino canciones como ‘Durmiendo como mi enemiga’, ‘Cuánto daría’ o ‘Seríamos Reyes’ me quedo igual que si hubiese remado 4 horas. Componer me libera, me relaja y duermo mejor cuando he remado cuatro horas contra el folio. Es un desgaste emocional brutal.

¿Qué aportan las colaboraciones con otros artistas?

Tuvo que venir una pandemia mundial para darnos cuenta de que yo contigo es mejor que yo contra ti. Cuando los de arriba se inventaron lo de los números nos enfrentaron porque existen los egos y los celos, pero a me parece cojonudo que haya canciones compuestas por nueve personas. Me interesa juntarme con alguien delante de un folio y ver por dónde va cada uno u opinar diferente.

¿Qué escucha actualmente?

Llego a Catalunya, sea desde Madrid o Galicia, y lo de ponerme discos de Serrat no me lo quita nadie porque es el número uno mundial. Escucho clásicos como José Alfredo Giménez, Lewis Capaldi, Ainhoa Buitrago, Yoli Saa, La M.O.D.A o Morgan, que me encantan, Rubén Blades y Chichi Peralta.

La última, ¿qué sonaba en el coche de sus padres?

Me encanta esta pregunta, de hecho creo que es un preguntón. Mi madre cantaba muy bien mientras que mi padre escuchaba muy bien. Era un melómano enfermizo porque al entrar en el coche ibas pisando casetes. Sonaban Los Suaves, Platero y tú, Reincidentes, Boikot, La Polla Records, Milladorio, Carlos Núñez, el portugués José Alfonso, el italiano Franco Battiato, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y Juan Luis Guerra y esa variedad es la razón por la que acabé como una puta cabra. De Pantín a Ferrol en su coche la única manera de que saliera el sol era poniendo música de Juan Luis Guerra porque esos inviernos eran muy jodidos. ¡Váyanse a cagar con lo de las etiquetas porque al final todo es música!