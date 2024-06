El PSOE respalda la retirada del Premio Nacional de Tauromaquía al votar en el Congreso contra su restitución

El Grupo Socialista ha votado en contra este miércoles en la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados una proposición no de ley relativa a recuperar el Premio Nacional de Tauromaquia propuesta por el Grupo Popular, tras el anuncio del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de su retirada.

La iniciativa no ha salido adelante con el voto en contra de los socialistas y Sumar, además de los grupos catalanes. Esta es la primera vez en las Cortes que el PSOE vota en contra de la restauración del premio, ya que el pasado mes de mayo en el Senado se abstuvieron en una moción similar.

La supresión del Premio Nacional de Tauromaquia fue anunciada a principios del mes de mayo por uno de los socios del Gobierno, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Esta decisión generó críticas al titular del departamento cultural, incluso desde algunos destacados dirigentes socialistas como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Durante el debate este miércoles en el Congreso, el diputado del Grupo Popular, Eduardo Carazo, ha reclamado el apoyo de los socialistas, insistiendo en que los populares no están "a favor de ninguna censura". "Ustedes parece que están a favor en algunos casos sí y en otros casos no, dependiendo de qué tipo de cultura se trata", ha lamentado.

Los populares han criticado la gestión del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que se ha caracterizado "por su radicalidad y sectarismo ideológico". "Parece más de dividir que de sumar, pero esto no nos sorprende: la pregunta es dónde se sitúa el Partido Socialista, porque no nos aclaramos y a lo mejor ustedes tampoco", ha apuntado.

Carazo ha ido más allá y ha sugerido que el Premio Nacional de Tauromaquia sea otorgado por el Departamento de Asuntos Culturales que ha sido creado para "hacerle la contra al ministro de Sumar". "Lo tienen fácil, porque depende directamente del presidente del Gobierno y lo dirige una socialista: seguro que se lo agradecen muchos aficionados taurinos que votan al PSOE", ha apuntado.

PSOE lamenta el "manoseo político"

Mientras, desde el Grupo Socialista la diputada Maribel García ha criticado a los populares porque entiende que "lo peor que le puede pasar" a la tauromaquia es "el manoseo político". "Y eso es lo que pretende el PP, manosear la tauromaquia", ha añadido.

García ha asegurado que su formación seguirá defendiendo que todas las manifestaciones culturales legalmente protegidas "puedan ser consumidas por aquellas personas que lo deseen", aunque ha insistido en la necesidad de plantear un debate "con respeto del que carecen" los populares.

La diputada socialista ha afirmado que la tauromaquia constituye "un sector económico de primer orden" por ejemplo en comunidades como Extremadura, pero que "como concepto legalmente protegido, no obliga a nadie a seguirla". "Puede gustarte o no al igual que puedes ser seguidor de la tradición o no, como muchas otras tantas tradiciones, hechos y productos culturales existentes en España", ha defendido.

Por el Grupo Sumar, el diputado Gerardo Pisarello ha confirmado el rechazo a esta propuesta ya que consideran que el hecho de que durante 40 años el franquismo "no rechazara esta crueldad" de la tauromaquia "no condena" a la sociedad actual a seguir manteniéndola.

"Educar a nuestros jóvenes en el amor a los animales es tan importante como sensibilizarlos contra la violencia cometida contra las personas con discapacidad, migrantes o en situación de vulnerabilidad", ha remarcado, para después añadir que sí apoyan fiestas populares pero que "no naturalicen o romanticen la crueldad".

Una decisión "contra votantes" del PSOE

Por su parte, el diputado de Vox, José Ramírez, ha recordado que la supresión del Premio Nacional de Tauromaquia por parte del ministro Urtasun "demuestra en una sola decisión las razones por las que este Gobierno de coalición es un absurdo".

"Un Gobierno en el que las decisiones se toman ya no contra la mitad de la población a la que este Gobierno ha decidido no representar, sino incluso contra una parte llamativamente alta de los propios votantes del Partido Socialista que son también aficionados a los toro", ha concluido.