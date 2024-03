'La Promesa': Avance del capítulo de hoy, 22 de marzo

'La Promesa' es una serie de televisión española ambientada en Córdoba en el año 1913. La ficción se estrenó a principios de enero de 2023 y tanta ha sido su acogida por el público, que RTVE ha renovado por 250 entregas más. Los espectadores pueden disfrutarla de lunes a viernes a las 17:30 horas en TVE.

Jana salva a Manuel, hijo de los Marqueses de Luján, y como agradecimiento, consigue un trabajo en el palacio de La Promesa. El objetivo de la joven es vengarse de la muerte de su madre hace quince años, además de localizar a su hermano desaparecido.

En el capítulo de hoy... Alonso narra a Curro qué fue lo que sucedió con Dolores y sus hijos, y Jana lo escucha todo a escondidas. La revelación deja muy afectado a Alonso, que todavía sufre por las heridas del pasado.

Cruz descubre que Petra no ha obedecido sus órdenes y no ha malogrado el vestido de bodas de Catalina, pero ésta consigue justificarse. Lorenzo presiona a Pelayo para entrar en el negocio de las mermeladas. El problema es que Catalina no quiere ceder a las pretensiones de Cruz.

Lope insiste en conocer a la familia de Vera y ésta le dice que se lo pensará. Aunque nada más lejos de sus intenciones ¿Qué ocultará la muchacha? Todo el mundo anda revuelto por la reaparición de Jimena, en especial Catalina y Manuel. Parece obvio que la mujer del joven heredero está dispuesta a volver a La Promesa, solo queda definir cuándo… Y será más pronto de lo que todos sospechan.