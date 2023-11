'La Promesa': Avance del capítulo de hoy, 22 de noviembre

La serie se emite de lunes a viernes a las 17:30 horas La ficción ha renovado por 250 capítulos más

'La Promesa' es una serie de televisión española ambientada en Córdoba en el año 1913. La ficción se estrenó a principios de enero de 2023 y tanta ha sido su acogida por el público, que RTVE ha renovado por 250 entregas más. Los espectadores pueden disfrutarla de lunes a viernes a las 17:30 horas en TVE.

Jana salva a Manuel, hijo de los Marqueses de Luján, y como agradecimiento, consigue un trabajo en el palacio de La Promesa. El objetivo de la joven es vengarse de la muerte de su madre hace quince años, además de localizar a su hermano desaparecido.

En el capítulo de hoy... tras el grave desmayo sufrido por Rómulo, Abel le diagnostica una enfermedad pulmonar que habría sido leve si se hubiera tratado a tiempo. Esto no parece alarmar al mayordomo, que pretende continuar con su actividad como si nada.

Jimena cambia de actitud mostrándose cercana y comprensiva con Manuel, algo que inquietará, no sólo al joven, sino también a los marqueses. Jana confiesa a Abel que, no sólo no estuvo en Córdoba, sino que además hay otro hombre en su vida. El médico se muestra comprensivo y Jana siente un gran alivio.

Los intentos de Curro por acercarse a Alonso recogen sus frutos cuando el marqués lo invita a viajar con él a Puebla de Tera, para gran enfado de Cruz, que teme que Curro sepa la verdad sobre su origen.

Simona termina contando la verdad sobre las cartas de sus hijos ante la inminente llegada de Antoñito a La Promesa. El carácter del nuevo ayuda de cámara de Pelayo inquieta a todos, que no sospechan de la relación auténtica que hay entre él y su “señor”.