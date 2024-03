'La Promesa': Avance del capítulo de hoy, 20 de marzo

'La Promesa' es una serie de televisión española ambientada en Córdoba en el año 1913. La ficción se estrenó a principios de enero de 2023 y tanta ha sido su acogida por el público, que RTVE ha renovado por 250 entregas más. Los espectadores pueden disfrutarla de lunes a viernes a las 17:30 horas en TVE.

Jana salva a Manuel, hijo de los Marqueses de Luján, y como agradecimiento, consigue un trabajo en el palacio de La Promesa. El objetivo de la joven es vengarse de la muerte de su madre hace quince años, además de localizar a su hermano desaparecido.

En el capítulo de hoy... Jana enfrenta a Curro ¿por qué tanto interés en su tío Alonso? Él duda si debe confesar que en realidad es su padre… Vera acusa las miradas reprobatorias de sus compañeros, que la consideran la culpable de la desaparición del reloj.

Jana es una de las más críticas, no porque la crea una ladrona, sino por aprovecharse del despido de María para hacerse un hueco en La Promesa. Candela desvela a Pía que su llamada telefónica, que tanto enfadó al marqués, no fue a su amado maestro… Si no a alguien muy diferente. Pía le ofrece todo su apoyo.

Gracias a la mediación de Margarita, Leonor ha recuperado la amistad con sus primos, que la despiden con parabienes antes de su marcha a América. Abel, quien más se está involucrando en la búsqueda del ladrón, pondrá su foco en Jerónimo.

Y la llegada de un visitante inesperado a La Promesa desvelará la verdadera cara del médico. Rómulo y Feliciano siguen adelante con el plan para que el lacayo pida matrimonio a Teresa… Pero ¿le dará el ‘sí’ la doncella?