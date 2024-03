'La Promesa': Avance del capítulo de hoy, 18 de marzo

'La Promesa' es una serie de televisión española ambientada en Córdoba en el año 1913. La ficción se estrenó a principios de enero de 2023 y tanta ha sido su acogida por el público, que RTVE ha renovado por 250 entregas más. Los espectadores pueden disfrutarla de lunes a viernes a las 17:30 horas en TVE.

Jana salva a Manuel, hijo de los Marqueses de Luján, y como agradecimiento, consigue un trabajo en el palacio de La Promesa. El objetivo de la joven es vengarse de la muerte de su madre hace quince años, además de localizar a su hermano desaparecido.

En el capítulo de hoy... Alonso sigue hablando con Curro de la mujer que tanto lo apoyó tras la muerte de doña Carmen, aunque no desvela su nombre. Curro se lo cuenta a Jana y ella lo presiona para que siga indagando, aunque si muestra demasiado interés, podría provocar que el marqués sospechara.

Además, los problemas para Curro no terminan, ya que una amarga conversación con Martina le deja claro que no hay esperanza alguna en su romance. Pelayo sufre el acoso de Lorenzo para que le permita entrar en el negocio de mermeladas (que será la tapadera perfecta para recibir los beneficios de las armas), pero el joven conde no sabe cómo planteárselo a su prometida.

La entrevista de Virtudes para entrar como doncella en La Promesa es un completo desastre y el ama de llaves se siente presionada. ¿Primará su amistad con Simona y Candela o sus obligaciones como responsable del servicio? Alonso invita a Manuel a un rápido viaje a Puebla de Tera para conocer a un famoso aviador. Aunque las intenciones del marqués son bien distintas.