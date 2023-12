'La Promesa': Avance del capítulo de hoy, 12 de Diciembre

'La Promesa' es una serie de televisión española ambientada en Córdoba en el año 1913. La ficción se estrenó a principios de enero de 2023 y tanta ha sido su acogida por el público, que RTVE ha renovado por 250 entregas más. Los espectadores pueden disfrutarla de lunes a viernes a las 17:30 horas en TVE.

Jana salva a Manuel, hijo de los Marqueses de Luján, y como agradecimiento, consigue un trabajo en el palacio de La Promesa. El objetivo de la joven es vengarse de la muerte de su madre hace quince años, además de localizar a su hermano desaparecido.

En el capítulo de hoy... Cruz reprende a Petra y Feliciano por la irrupción del Sargento Funes en el palacio. Petra promete hacerse cargo e intenta convencer a su hermano para hacer frente común, pero éste no está de acuerdo.

Jimena se presenta ante Mr. Cavendish hecha un adefesio y arremete contra Catalina y Margarita. Es evidente que no está bien y que la medicación no está haciendo el efecto deseado. Jimena promete esforzarse por no volver a perder los papeles, pero los Luján deben tomar decisiones drásticas sobre la mujer de Manuel.

Pelayo y Catalina organizan la cata de mermeladas con Mr. Cavendish y resulta ser un éxito. Pero a Pelayo le preocupa la presencia del Sargento Funes en La Promesa. María Fernández cada vez está más cerca de Salvador y se ve en la obligación de aclarar las cosas con Valentín. Curro toma una sorprendente decisión en lo referente a sus futuros estudios en Inglaterra.