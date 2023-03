Los presentadores de la Gala de los Oscar 2023

Chris Rock rechazó conducir la ceremonia después de la agresión que sufrió a manos de Will Smith el año pasado

Los aficionados al cine preparan ya sus quinielas y se disponen a trasnochar este domingo. Más o menos cuando las campanadas de las doce -hora española- conviertan en calabaza el carruaje de Cenicienta, arrancará frente al Dolby Theatre de Los Ángeles la alfombra roja de la 95ª edición de los Premios Oscar. Durante un par de horas los espectadores veremos desfilar a la flor y la nata del sector de la gran pantalla vistiendo sus más glamurosos diseños y dispuestos a impactar al personal. Sobre las 2:00 de la madrugada del domingo 12 al lunes 13 de marzo comenzará la gala propiamente dicha, la ceremonia de entrega de estatuillas.

El evento estará presentado por el cómico Jimmy Kimmel. En primera instancia la organización le había ofrecido el papel a Chris Rock, pero el humorista estadounidense declinó, lo cual no resultó extraño después de la agresión que sufrió a manos de Will Smith durante la 94ª edición, la del año pasado, cuando el intérprete le propinó un bofetón tras un chiste sobre la alopecia que sufre su mujer. La Academia ha informado que para los Premios Oscar 2023 ha diseñado un protocolo de comunicación y respuesta rápida ante cualquier evento inesperado, con la intención de que no se vuelvan a producir las imágenes de desconcierto y falta de reacción vistas en 2022.

Kimmel es un personaje muy conocido en Estados Unidos. Además de ser el rostro visible del popular programa televisivo 'Jimmy Kimmel live!' que emite la ABC, el cómico ha sido en dos ocasiones el conductor de la gala de los Oscar, en sus ediciones de 2017 y 2018. De hecho, Kimmel ha marcado el antes y el después de un paréntesis de cuatro ediciones en las que la labor de maestro de ceremonias se repartía entre varias personas. Fue el último que lo hizo en solitario, y vuelve a hacerlo en 2023.

Por supuesto, no será el único que se suba al escenario del Dolby Theatre. Las actuaciones musicales confirmadas para los Premios Oscar 2023 incluyen nombres como Rihanna, Lenny Kravitz (que se encargará de ponerle música al 'In memoriam'), Sophia Carson o los ganadores del Globo de Oro a la Mejor canción, Rahul Sipligunj y Kaala Bhairava, entre otros.

Y no hay que olvidarse de las personalidades que 'cantarán' quién se lleva cada estatuilla. La lista que ha hecho pública la Academia ha tenido incorporaciones recientes y de fuste como Halle Berry, Paul Dano, Cara Delevingne, Harrison Ford, Kate Hudson, Mindy Kaling, Eva Longoria, Julia Louis-Dreyfus, Andie MacDowell, Elizabeth Olsen, Pedro Pascal y John Travolta. Anteriormente ya habían anunciado que los 'entregadores' de Oscars incluirían a Riz Ahmed, Halle Bailey, Antonio Banderas, Elizabeth Banks, Emily Blunt, Jessica Chastain, John Cho, Glenn Close, Jennifer Connelly, Ariana DeBose, Andrew Garfield, Hugh Grant, Danai Gurira, Salma Hayek Pinault, Samuel L. Jackson, Dwayne Johnson, Michael B. Jordan, Nicole Kidman, Troy Kotsur, Jonathan Majors, Melissa McCarthy, Janelle Monáe, Deepika Padukone, Florence Pugh, Questlove, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver y Donnie Yen.